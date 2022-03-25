عكس ما يشاع.. أضرار تجهلها عن مكعبات الثلج على الوجه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

نضارة البشرة شيء هام تبحث عنه كل مرأة ويمكن استخدام الثلج من أجل الحفاظ على مسار البشرة، ولكن قد يكون هناك بعض الأضرار التي يسببها الثلج للبشرة رغم الفوائد الكثيرة التي يقدمها للبشرة تعرفي على هذه الأضرار .

1-إذا تم استخدام مكعب الثلج على البشرة لمدة كبيرة، سيؤدي ذلك إلى إصابة الشعيرات الدموية للجلد وقد يؤدي إلى حدوث تلف لها، لتجنب المشكلة يمكن وضع قطع الثلج داخل قطع من القماش ولفها جيداً قبل استخدامها على البشرة.

2-في حالة تطبيق قطع الثلج على البشرة لفترة كبيرة ستصابين بالصداع، لذلك يفضل استخدام قطع الثلج على فترات متقطعة.

3-قد يعمل الثلج على حرق جلد البشرة أو الزيادة من تهيجها في حالة استعماله بطريقة غير صحيحة.

4-قد تشعرين بالخدر عند استخدام الثلج لفترة طويلة إضافة إلى احمرار البشرة.

5-في حالة احتكاك الثلج بالبشرة بشكل قوي سيحدث تفاقم في حب الشباب، ولذلك يجب التدليك برفق وبصورة لطيفة.

6-إذا تم وضع الثلج على حب الشباب سيؤدي ذلك إلى انتقال القيح للبشرة، وذلك على الرغم من أن الثلج يخلص البشرة من حب الشباب.

7-في حالة وضع الثلج على البشرة لفترة طويلة قد تصاب البشرة بما يسمى بعضة الصقيع، وفي تلك الحالة تتلف أنسجة الجلد، لذلك يجب تجنب وضع الثلج على البشرة لفترة طويلة.

8-قد تسبب مكعبات الثلج زيادة حساسية الجلد، خصوصاً إذا كانت بشرتك حساسة فستتعرضين للحساسية على وجهك بشكل أقوى، تستطيعين وضع كمادات ماء باردة أو ضعي قطعة قماش فوق الثلج مما يخفف من برودته ومن نسبة تعرضك للحساسية.