كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

يعتبر الحمل من أكثر المراحل الدقيقة في حياة المرأة، بحيث يجب ان تعتني بصحتها وصحة طفلها على حدّ السواء وتختار أنواع الأطعمة والعصائر المفيدة. يمكن أن يكون شرب عصائر الفاكهة الصحية إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل وقد أدرجنا بعضاً من أفضل هذه العصائر خلال السطور القادمة، فتعرّفي عليها.

عصائر طبيعية مفيدة للحامل:

1 عصير الفراولة

تمتلئ الفراولة بمضادات الأكسدة التي تساعد في بناء المناعة في الجسم، والتي تحافظ ايضاً على التوهج الطبيعي للبشرة. كما ويحتوي عصير الفراولة على حمض الفوليك، الذي يساعد في تطوير جهاز المناعة لدى الطفل.

لتحضير عصير الفراولة، اغسلي الفراولة بالماء البارد وقطعيها جيداً. اخلطي الفراولة المقطعة حتى تحصلي على هريس ناعم. يمكنك إضافة مكعبات الثلج والاستمتاع بالعصير.

2 عصير الشمندر

ان عصير الشمندر مفيد جداً أثناء الحمل، لأنه مليء بفيتامين A وهو أفضل حلّ للأمهات اللواتي يعانين من أي نوع من التعب أو الضعف. هذا العصير مفيد في زيادة مستويات الطاقة، ومحتوى الحديد الموجود في الشمندر يمنع فقر الدم. يمكن إضافة هذا العصير إلى روتينك المعتاد كمكمّل لوجبة الإفطار.

3 عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على كميات عالية من الألياف وفيتامين C وفيتامين K، ما يساعد على منع الإمساك. كما ويسمح فيتامين C لجسمك بامتصاص المزيد من الحديد ويساعد في نمو الطفل العقلي.

4 عصير الجوافه

يعدّ عصير الجوافة مصدراً جيداً لفيتامين C، وهو إضافة رائعة أثناء الحمل. يساعد عصير الجوافه في الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم تحت السيطرة. كما أنه مفيد في الحد من فقر الدم، بينما تعدّ زيادة مستويات الهيموجلوبين ميزة أخرى. هذا العصير غني بحمض الاسكوربيك أو فيتامين C ويساعد في تقوية جهاز المناعة لدى الأم.

5 عصير البرتقال

هذا العصير المنعش غني بفيتامين C وحمض الفوليك، كما ويعزز من امتصاص الجسم للحديد والزنك، وهو أمر مهم لتقوية جهاز المناعة. يساعد عصير البرتقال أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الحساسية لدى الرضع، وفي تكوين أنسجة وخلايا دم حمراء جديدة. كما أنه يلعب دوراً في تطوير المشيمة عند النساء الحوامل.