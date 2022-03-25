شكرا لقرائتكم خبر عن هل مسيلات الدم لها آثار جانبية؟ اعرف أضرارها دون استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من المحتمل أن تتداخل مخففات الدم مع الأعشاب والأدوية وأنظمة غذائية معينة، ويمكن أن تجعل الدواء أساس الجرعة أقل أو أكثر فعالية. مسيلاتا الدم هى الأدوية المستخدمة للوقاية من جلطات الدم وغالبا ما ينصح بها لمرضى القلب - أولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب مثل رجفان أذيني.

وفقا لموقع " times news"، الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم فى هذه الحالات بشكل جيد في علاج الجلطات والوقاية منها - ومع ذلك ، من المهم للغاية استخدامها وفقًا لتوجيهات الطبيب تمامًا لأن استخدام كميات أقل قد يكون غير فعال ، ويمكن أن يؤدي استخدام الكثير منها إلى نزيف حاد.





كيف تعمل مخففات الدم؟

تعمل بعض مخففات الدم عن طريق منع خلايا الدم من الالتصاق ببعضها البعض في الأوردة والشرايين، البعض الآخر يزيد من الوقت الذي يستغرقه الدم لتكوين الجلطات - يُعرفون باسم مضادات الصفيحات والأدوية المضادة للتخثرعلى التوالى.

بعد إجراء اختبارات الدم، يحدد الأطباء النسبة الدولية المعيارية (INR) - المعدل الذي تختلف به جلطات الدم من شخص لآخر على أساس الملف الصحي للفرد - وبناءً عليه يصفون جرعة سيولة الدم.





كيف تتفاعل مخففات الدم مع النظام الغذائي؟

من المحتمل أن تتداخل مخففات الدم مع الأعشاب والأدوية وأنظمة غذائية معينة - يمكن أن تجعل الدواء أساس الجرعة أقل أو أكثر فعالية. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف ردود الفعل على الأمراض المصاحبة. لذلك ، يوصى بأخذ نصائح النظام الغذائي من طبيب القلب أثناء استخدام أدوية ترقق الدم لتعظيم الفوائد والحد من الآثار الجانبية المحتملة.

من الأطعمة التي يجب تناولها بكميات محدودة مع الأدوية المسيلة للدم ما يلي:

مصادر فيتامين ك

كرنب

بروكلي

كرنب

خس

الخردل الأخضر

سبانخ

الكرنب الخضر

اللفت الخضر

إلى جانب ذلك ، يجب أيضًا تناول الأعشاب والمكملات العشبية والشاي بكميات محدودة لأن بعضها يمكن أن يعيق قدرات الدواء المضادة للتخثر وقد يؤدي إلى زيادة خطر النزيف. بعض هذه تشمل:

الجينسنغ

البابونج

قرنفل

زيت زهرة الربيع

إشنسا

عرق السوس

يمكن أن يؤدي الكحول وعصير التوت البري أيضًا إلى نتائج عكسية إذا تم استخدامه مع مميعات الدم.





ما هى الآثار الجانبية لمخففات الدم؟أثناء استخدام مسيلات الدم ، من المهم الانتباه إلى خطر حدوث نزيف داخلي بعد الإصابة. إذا أصبت برأسك عن طريق الخطأ أو أصبت بنزيف خارجي ، قم بزيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن. قد يوصي الأطباء بالامتناع عن ممارسة الرياضة أو الأنشطة الخارجية التي تنطوي على مخاطر عالية للإصابة - بدلاً من ذلك ، يمكن التوصية بالسباحة والمشي والركض كخيارات أكثر أمانًا.

تشمل الآثار الجانبية المرتبطة بالنزيف لهذه الأدوية ما يلي:

نزيف في الأنف

فترات غزيرة

نزيف اللثة

بول متغير اللون أو ملطخ بالدم

نزيف لا يتوقف من الجرح

إلى جانب النزيف المفرط ، تشمل الآثار الجانبية الأخرى لمخففات الدم ما يلي: