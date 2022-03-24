شكرا لقرائتكم خبر عن رطب جسمك.. 3 طرق لزيادة كمية المياه التى تشربها على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد شرب الماء عديدة من تحسين عملية التمثيل الغذائي الصحي "الأيض" إلى إطلاق السموم وطردها من الجسم وغيرها، فإذا كنت تنسى شرب الماء.. اقرأ السطور التالية لمعرفة بعض نصائح الخبراء حول كيفية زيادة تناول الماء، بحسب موقع "health".

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الماء إلى الجفاف، والذي يؤدي إلى عدد كبير من المشكلات الصحية مثل التعب وجفاف الفم والإمساك والصداع ومشاكل البول والدوخة وما إلى ذلك.

كيفية التعرف على إصابتك بالجفاف:1. قلة العرق:

في حين أنه قد يكون من الطبيعي أن تتعرق أثناء الطقس الحار والرطب ، فقد لا تتعرق كثيرًا إذا كنت تعاني من الجفاف وهذا ليس جيدًا لصحتك.

2. معدل ضربات القلب

يمكن أن يؤثر نقص الماء في جسمك على معدل ضربات القلب. لذلك، يصبح مؤشرًا مهمًا للجفاف إذا كان هناك نقص في المياه، سيزداد معدل ضربات القلب.

المياه الأقل تعني حجم دم أقل مما يعني أنك يجب أن يضخ القلب بقوة أكبر وهذا هو سبب سرعة ضربات قلبك.

3. الجلد

إذا لم تروي حاجة جسمك للعطش ، فقد تبدو بشرتك جافة ومثيرة للحكة.

فوائد شرب الماء

يعد شرب الماء أثناء إنقاص الوزن أمرًا بالغ الأهمية لأنه يوفر الترطيب بدون سعرات حرارية غير مرغوب فيها.

شرب الماء يساعد أيضًا في طرد الفضلات من الجسم ويجب أن يستهلك الشخص البالغ ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء.

3 نصائح حول كيفية زيادة شرب الماء

1. استخدم أداة تعقب المياه:

استخدم أي تطبيق محمول لتتبع كمية المياه التي تستهلكها.

2. تناول الماء في الأطعمة

تناول الفواكه والخضراوات أو الأطعمة المرطبة ، خاصةً تلك الطازجة مثل: البطيخ والخيار.

3. أضف بعض الفاكهة والأعشاب في الماء

أضف بعض الفاكهة أو الأعشاب في الماء وهذا سيساعدك أيضًا على شرب كمية من الماء.