إن شعرت بهذه الأعراض المفاجئة في فمك.. فأنت في مواجهة ضرس العقل!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - يعرف ضرس العقل بأنه الضرس الثالث الدائم الذي يبزغ في سن متأخرة ، حيث يتزامن بزوغه مع فترة بلوغ الإنسان سن الرشد، ويكون بين عُمُرَي الثامنة عشرَ والخامسة والعشرين ولذلك سمي بضرس العقل.

ويرتبط اسمه بآلام شديدة عند ظهور وعند الاضطرار لخلعه، بسبب صعوبة الوصول اليه لتنظيفه مما يؤدي إلى تراكم الجير والكلس وهما المسببان الرئيسيان للتسوس والتهاب اللثة المحيطة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، تتعدد أعراض ظهور ضرس العقل، وهذه أبرزها:

ظهور طواحين جديدة في آخر الفم.

ألم في أخر الفم.

تورم في اللثة وبالأخص في المنطقة الموجودة في آخر الفم.

نزيف في اللثة واحمرار.

ألم في الفك بشكل عام.

رائحة فم غير محببة.

وجود طعم غريب في الفم.

صعوبة في فتح الفم بشكل كلي.

في حال ملاحظة أعراض ظهور ضرس العقل، ننصحك باستشارة الطبيب المختص حتى يفحص الوضع ويتأكد ما إذا كنت بحاجة لخلع هذا الضرس أم لا.

متى يظهر ضرس العقل؟

بشكل عام تبدأ أضراس العقل بالظهور في الفترة العمرية بين 17-25 سنة، وقد تحتاج لعدة سنوات حتى تحرج تمامًا من اللثة، وفي بعض الأحيان قد يبقى بعضها منغرسًا في اللثة أصلًا.

قد تسبب أضراس العقل التي لم تخرج من اللثة بعض المشاكل الصحية، ونذكر منها:

الالتهابات (Inflammation).

تضرر الأسنان المجاورة.

تسوس الأسنان (Tooth decay).

أمراض في اللثة وتراجع أو انحسار اللثة.

تراخي الأسنان وتساقطها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأمور تشكل دليلًا على ضرورة خلع أضراس العقل والتخلص منها من أجل علاج المشاكل الأخرى.

في بعض الأحيان قد لا تسبب أضراس العقل أي أعراض تستدعي الخلع، لكن بنفس الوقت قد تسبب ضررًا دون أية أعراض، ومن هنا ينبع أهمية التوجه إلى الفحوصات الدورية الخاصة بالأسنان.

متى يجب خلع ضرس العقل؟

كما ذكرنا، عليك استشارة الطبيب المختص عند المعاناة من أعراض ظهور ضرس العقل، حيث يقوم الطبيب بفحص الأسنان واللثة والفم ككل من أجل تحديد ما إذا كنت بحاجة لخلع الضرس.

عادة ما تشير المشاكل التي ذكرناها في أول المقال إلى ضرورة خلع ضرس العقل، فانتبه إليها جيدًا.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تقدم الإنسان بالعمر، تمتد جذور ضرس العقل وقد تتشابك مع الأعصاب الحسية الموجودة في الفك، أو مع منطقة الجيوب الأنفية القريبة من الفك العلوي، مما قد يسبب مضاعفات جدية.

الحل الأمثل والخيار الأفضل يكمن في الفحوصات الدورية للأسنان والتوجه إلى الطبيب المختص عند ملاحظة أعراض ظهور ضرس العقل.