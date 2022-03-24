كيف يساعد عصير الليمون بالنعناع على الوقاية من بعض الأمراض؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - يعد عصير الليمون مع النعناع مشروبا لذيذا، يلجأ اليه كثيرون في فصل الصيف لمقاومة درجات الحرارة العالية. ولهذا العصير منافع صحية أيضا،فهو يساهم في حماية البشرة وتعزيز صحتها؛ فضلاً عن العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي تقدمها لك اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، في السطور الآتية:

يلعب هذا العصير القيّم دوراً وقائياً من جفاف البشرة وعلامات التقدم في السن والشيخوخة المبكرة؛ لذلك فإنّ استهلاكه بانتظام يحمي الصحة الجلدية.

تعزيز صحة القلب

بفضل احتواء الليمون على معدن البوتاسيوم؛ فإنّ شرب عصير الليمون بالنعناع يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

المساهمة في محاربة السرطان

نظراً لاحتواء عصير الليمون بالنعناع على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن الأمراض، وبنسب عالية جداً؛ فإنه بذلك يساهم في حماية خلايا الجسم من التأكسد، وبالتالي الوقاية من الأمراض السرطانية كافة.

إمداد الجسم يالطاقة

هذا الخليط غني بحمض الفوليك والفيتامين أ A، والمنغنير والكالسيوم والمغنيسيوم.. جميعها أساسية لإمداد الجسم بالطاقة والتمتع بالنشاط والحيوية خلال النهار.

تنشيط الدماغ والذاكرة

أكدت بعض الأبحاث العلمية، أن تناول عصير الليمون بالنعناع كان له تأثير إيجابي على الذاكرة وتنشيط الدماغ لدى عينات البحث.

فرائحة النعناع يمكن أن تحسّن الذاكرة واليقظة، فيما إضافة الليمون يمكن أن يمنحك تأثيراً مضاعفاً في هذا المجال.

مقاومة العدوى

ينصح الأطباء بشرب هذا العصير في فصل الشتاء؛ لتجنّب العدوى بأمراض مثل الإنفلونزا والرشح والزكام وغيرها؛ فهو قادر على تقليل الالتهابات في الجسم، كما يعتبر مهماً في فصل الصيف لترطيب الجسم والوقاية من عدد من الفيروسات.

الوقاية من حصى الكلى

يحتوي الليمون على حمض الستريك (5 جم/ 100 جم) فيساعد على الهضم، ويحارب التخمر المعوي، ويشارك في الوقاية من حصوات الكلى، وله تأثير مدرّ للبول.

فوائد الليمون

أحد أكثر أنواع الحمضيات شهرة واستعمالاً، وغنى بالفيتامين سي C؛ مما يجعله يساعد في تقليل الشعور بالتعب، ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.. في الواقع، فيتامين سي ليس فيتاميناً محفزاً، ولكنه يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

وهذا الثراء بفيتامين سي جيد؛ لأن الأخير يجمع بين العديد من المزايا؛ فهو مضادّ قوي للأكسدة، ومثالي لمحاربة عمليات الشيخوخة المختلفة، كما أنه مضادّ للإجهاد؛ فهو يقوي الدفاعات المناعية في الجسم، ويقي من فيروسات وميكروبات الشتاء.. يزيل السموم، ويعزز امتصاص الحديد الموجود في النباتات.

فوائد النعناع

يحتوي النعناع على الحديد والمنغنيز ومضادات الأكسدة، التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرّة في الجسم.. هذه الأخيرة عبارة عن جزيئيات شديدة التفاعل من شأنها أن تشارك في ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع معينة من السرطان، وأمراض أخرى مرتبطة بالشيخوخة.

أظهرت إحدى الدراسات أن النعناع الحقلي يؤخر أكسدة الكوليسترول الضارّ LDL في المختبر.

والنعناع حليف صحي حقيقي؛ لأنه يعزز الهضم ويجعلنا نستفيد من محتواه المثير من الفيتامينات والمعادن.