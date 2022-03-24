شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون برنامجا يعتني بالقلب ويتوقع «النوبات» قبل حدوثها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

طور باحثون برنامجا يمكن أن يتوقع من خلاله بدقة، بالمرضى الذين سيصابون بنوبة قلبية في غضون 5 سنوات.

وبناء على كمية وتركيب الترسبات الدهنية «اللويحات» في الشرايين التي تزود القلب بالدم؛ تمكن الباحثون من مستشفى «سيدارز سايناي» الأمريكية، من تطوير البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومعروف لدى الأطباء أن تراكم الرواسب الدهنية تتسبب في تضيق الشرايين، مما يجعل من الصعب على الدم الوصول إلى القلب، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.