شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون برنامجا يعتني بالقلب ويتوقع «النوبات» قبل حدوثها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
طور باحثون برنامجا يمكن أن يتوقع من خلاله بدقة، بالمرضى الذين سيصابون بنوبة قلبية في غضون 5 سنوات.
وبناء على كمية وتركيب الترسبات الدهنية «اللويحات» في الشرايين التي تزود القلب بالدم؛ تمكن الباحثون من مستشفى «سيدارز سايناي» الأمريكية، من تطوير البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ومعروف لدى الأطباء أن تراكم الرواسب الدهنية تتسبب في تضيق الشرايين، مما يجعل من الصعب على الدم الوصول إلى القلب، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون يطورون برنامجا يعتني بالقلب ويتوقع «النوبات» قبل حدوثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.