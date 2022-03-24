شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب في تحسين دورة نومك؟ اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لموقع "Onlymyhealth" فإن تحسين جودة النوم يأتي من دورة نوم منظمة، وفيما يلى نصائح للحصول على نوم جيد..





لا تنم أثناء النهارإذا كنت ترغب في النوم في الوقت المحدد والاستيقاظ في الوقت المحدد، فمن المهم جدًا تنظيم ساعات نومك. 6-8 ساعات من النوم في المتوسط​​، وخى كافية لشخص بالغ، وهو أكثر للأطفال، ولكن النوم أكثر مما هو مطلوب يمكن أن يعطل دورة نومك. على سبيل المثال، هناك أشخاص ينامون في فترة ما بعد الظهر أو في وقت معين من اليوم. يكافح معظم هؤلاء الأشخاص للنوم ليلاً. وبالتالي تجنب النوم في النهار للحصول على نوم عميق بالليل، يمكنك أخذ قيلولة مما يساعد بالفعل في إعادة ضبط عقلك ولكن لا تنام لأكثر من ساعة متواصلة.





تجنب أي إلهاء أو إزعاج أثناء النوميمكن أن يسبب أي نوع من الاضطرابات أيضًا مشاكل في النوم. أي شيء يشتت ذهنك يضر بدورة نومك، وبالتالي ، لا ينبغي أن يكون هناك أي نوع من العناصر المزعجة أو المشتتة للانتباه عند النوم. لهذا الغرض، ابقِ أضواء الغرفة خافتة لأن هذا قد يشير إلى غفوة عقلك، يمكنك وضع قناع العين، بالإضافة إلى ذلك ، احتفظ بالأجهزة الذكية مثل الهواتف والكمبيوتر المحمول والتلفزيون وما إلى ذلك جانبًا قبل ساعة واحدة على الأقل من وقت النوم. اجعل هذه عادة وسترى أن دورة نومك تتحسن.





الاستماع إلى الموسيقىالأشخاص الذين لديهم عادة النوم لوقت متأخر لا يمكنهم النوم مبكرًا. إذا كنت معتادًا على النوم لوقت متأخر أيضًا ، قم بتشغيل بعض الموسيقى الهادئة بصوت منخفض، هذا من شأنه أن يساعد في استرخاء عقلك وجعلك تنام.





لا تمارس الرياضة قبل النومإذا كنت تتعامل مع مشكلات متعلقة بالنوم، فتأكد من أنك لا تقوم بأي نشاط بدني صارم قبل تضمين التمارين الرياضية أو صالة الألعاب الرياضية أو حتى الجري. ستؤثر هذه على دورة نومك بحيث لا تشعر بالرغبة في النوم لبضع ساعات. إذا كنت ترغب في القيام ببعض النشاط البدني ، فقم بالمشي السريع. الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ليلاً يمرون بأسوأ سيناريو لدورة النوم.





اتباع نظام غذائي يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا مهمًا في إعادة ضبط دورة النوم. إذا تناولت عشاءً ثقيلًا، ستشعر بالانتفاخ ويصعب عليك النوم مع معدة ثقيلة نظرًا لعدم هضم الطعام بشكل صحيح..