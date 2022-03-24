شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بـ الهربس.. منها ظهور بثور على اللسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الهربس هو مرض ينجم عن التعرض لفيروس الهربس البسيط (HSV) الذي يتميز بتطور بثور وتقرحات في الفم وحول الأعضاء التناسلية.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد الهربس شائعًا إلى حد ما حيث يعاني 67 ٪ من الأشخاص على مستوى العالم من فيروس الهربس البسيط 1 و 11 ٪ من السكان المصابين بفيروس الهربس، في بعض الحالات ، قد لا تظهر أي أعراض للهربس. ومع ذلك ، إذا حدث ذلك ، فهي انعكاس لنوع الفيروس الذي تم التقاطه.

وفقا لموقع " WebMD" في بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض للهربس، ومع ذلك ، إذا حدث ذلك ، فهي انعكاس لنوع الفيروس الذي تم التقاطه. هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض بشكل أفضل ومنع تكرارها.





حمى

الم

مثير للحكة

الشعور بالمرض

إعياء

قروح الحمى

القروح الباردة

ظهور بثور على الوجه واللسان

ما هي أعراض الهربس؟للتشخيص المؤكد ، من المهم توخي الحذر من أعراض الهربس. تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للعدوى ما يلي:

يميل الهربس إلى الظهور على الشفاه وحولها. يتكرر بشكل عام على نفس البقع ويكون مصحوبًا ببادرة (يمكن أن يشعر معظم الناس إذا كان الطفح الجلدي سيظهر قبل يوم أو يومين من ظهوره)، ومع توفر العلاجات الجيدة ، لا يعاني أحد. سيساعد بدء العلاج الفوري في التخفيف السريع من الأعراض، بمجرد إصابتك بالهربس ، يبقى الفيروس في الأعصاب مدى الحياة. ويبقى كامنا في معظم الأحيان. ومع ذلك ، فإن بعض العوامل المسببة يمكن أن تسبب ظهور الفيروس وتؤدي إلى ظهور أعراض.

طقس شديد البرودة

حمى

إجهاد

بعض الإجراءات التجميلية للوجه التي قد تؤدي إلى تكرار الإصابة بالهربس

يحتاج الشخص إلى أن يكون على دراية ببعض الأمور مثل: