شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد شرب الكركديه في خفض ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن مشروب الكركديه يمكن أن "يقلل بشكل ملحوظ" من ارتفاع ضغط الدم ولكن يجب شربه في وقت محدد وثابت من اليوم، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".وشاي الكركديه، هو شاي عطري مصنوع من الكؤوس المجففة من أزهار الكركديه الاستوائية.

وسعت الدراسة، التى نشرت في مجلة التكنولوجيا الصيدلانية المتقدمة والبحوث إلى تقييم التأثير الخافض للضغط لشاي الكركديه في المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى ، ويسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم ، هو قراءة ضغط الدم التي تشير إلى احتمال إصابتك بارتفاع ضغط الدم في المستقبل.وتم تضمين المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى والذين تم تشخيصهم من قبل طبيب القلب في التجربة السريرية الحالية بعد إعطاء الموافقة المسبقة.

تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين. تلقت مجموعة التحكم والحالة نفس نمط الحياة والنصائح الغذائية للتحكم في ضغط الدم. تلقت مجموعة الحالة كوبين عاديين من شاي الكركديه كل صباح لمدة شهر واحد.تم توثيق ضغط الدم لكلا المجموعتين في الأساس وفي نهاية الدراسة وتم تحليل النتائج.

شارك ما مجموعه 46 مريضا في هذه الدراسة ولم يكن هناك فرق كبير من حيث العمر ومؤشر كتلة الجسم (BMI) بين المجموعات.مؤشر كتلة الجسم هو مقياس يستخدم طولك ووزنك لمعرفة ما إذا كان وزنك صحيًا.

لاحظ الباحثون وجود انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي في كلتا المجموعتين، لكن متوسط ​​الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي كان "أعلى بشكل ملحوظ" في مجموعة الكركديه.

وخلص الباحثون إلى أن: "استخدام الكركديه مرتين في اليوم يمكن أن يكون فعالًا في إدارة ضغط الدم في المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم إلى جانب نمط الحياة وتعديل النظام الغذائي."

نصائح عامة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة في تقليل ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى تناول الدواء أيضًا.

وفقًا لـ NHS ، يجب عليك تقليل تناول الملح إلى أقل من 6 جم يوميًا ، أي حوالي ملعقة صغيرة.

تناول نظام غذائي قليل الدسم ومتوازن - بما في ذلك الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة - يمكن أن يساعد.

تتضمن النصائح الأخرى ما يلي:

-كن نشيطًا

-فقدان الوزن

-اشرب كمية أقل من الكافيين - الموجود في القهوة والشاي والكولا

-توقف عن التدخين.

-يمكنك اتخاذ هذه الخطوات اليوم ، بغض النظر عما إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم أم لا.