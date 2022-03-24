ما كمية التونة التي يمكن تناولها في الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - كشف موقع “ميديكال اكسبرس”، أن التونة المعلبة مصدر ممتاز للبروتين والدهون المتعددة غير المشبعة وغيرها من العناصر الغذائية، حيث تعتبر علبة التونة أرخص بكثير من أنواع كثيرة من اللحوم والأسماك الطازجة.

ولكن ما هي الكمية التي يمكنك تناولها قبل أن تقلق بشأن الزئبق؟

وفقًا لمعايير الغذاء في أستراليا ونيوزيلندا، “من الآمن للجميع “بما في ذلك النساء الحوامل” تناول التونة المعلبة كجزء من مدخولهم من الأسماك، تحتوي التونة المعلبة عمومًا على مستويات أقل من الزئبق مقارنة بشرائح التونة نظرًا لاستخدام أنواع أصغر من التونة، والتونة بشكل عام أصغر سنًا عند صيدها.

كم علبة في الأسبوع؟

وقال الموقع، تقترح الاختبارات المعملية التي أجريناها لبرنامج العلوم كاتاليست ABC TV في عام 2015، اعتمادًا على وزن جسمك والعلامة التجارية الدقيقة للتونة التي تشتريها – أنه يمكنك تناول 25 علبة صغيرة (95 جرام لكل منها) من التونة في أسبوع، وفقا لحدود الزئبق القصوى، هذا هو المستوى الذي يصعب على أكثر محبي التونة استهلاكه.

كيف ينتهي الزئبق في الأسماك؟

يوجد الزئبق بشكل طبيعي في بيئتنا ولكن يمكن أن يزيد إلى تركيزات عالية نسبيًا في الأسماك، خاصة الأسماك المفترسة، بمعنى آخر، يتراكم عندما تأكل الأسماك متوسطة الحجم الأسماك الصغيرة، التي تأكلها الأسماك الكبيرة، التي نأكلها، لذا فكلما زاد حجم الأسماك، زاد احتمال احتوائها على الزئبق.

وقال الموقع، إنه من المحتمل أن تكون معظم أشكال الزئبق شديدة السمية للإنسان، ,توجد نسبة كبيرة من الزئبق في الأسماك على شكل ميثيل الزئبق، وهو سم عصبي قوي تشكله البكتيريا في المياه والرواسب.

وأضاف الموقع، إنه على الرغم من زيادة التلوث بالزئبق منذ التصنيع، إلا أن تراكم ميثيل الزئبق في الحيوانات هو ظاهرة طبيعية تمامًا، حتى الأسماك التي يتم صيدها من وسط المحيط، بعيدًا عن أي مصادر ملوثة، تحتوي على ميثيل الزئبق.

وأشار الموقع إلى أنه على مر السنين، أثار بعض العلماء مخاوف بشأن تركيزات عالية من الزئبق في التونة المعلبة، حيث تكون تركيزات الزئبق أعلى في الأسماك المفترسة مثل التونة وتزداد بشكل عام مع تقدم العمر والحجم، لذا فقد ارتبط هذا القلق إلى حد كبير باستخدام أنواع التونة مثل الباكور وعينات التونة الأكبر حجمًا .

ما هي كمية الزئبق التي يمكننا الحصول عليها؟

وفقًا لمعايير الغذاء في أستراليا ونيوزيلندا، “يتم فرض مستويين أقصى منفصلين للأسماك مستوى 1.0 مجم من الزئبق للأسماك المعروفة باحتوائها على مستويات عالية من الزئبق (مثل سمك أبو سيف والتونة الجنوبية الزرقاء الزعانف والباراموندي واللينج، والسمك الخشن البرتقالي والشفنين والقرش، ومستوى 0.5 ملجم لجميع أنواع الأسماك الأخرى “.

ومع ذلك، فإن ما إذا كان الزئبق ضارًا أم لا يعتمد أيضًا على كمية الأسماك التي تتناولها وعدد مرات تناولها، بعد كل شيء، فإن الجرعة هي التي تصنع السم.

وقال الموقع، إن الحد الأقصى لجرعة الزئبق المحددة لعامة السكان هو 3.3 ميكروجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الأسبوع، 1000 ميكروجرام هي 1 ملليجرام (مجم)، حيث تفترض المبادئ التوجيهية أن كل الزئبق الموجود في الأسماك موجود على أنه ميثيل الزئبق الأكثر ضررًا كسيناريو أسوأ حالة.

تبلغ جرعة النساء الحوامل نصف هذه القيمة تقريبًا – 1.6 ميكروجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الأسبوع .

تُنصح النساء الحوامل بالحد من تناول الأسماك بسبب انتقال الزئبق من المشيمة إلى الجنين الذي لم يولد بعد وتأثير الزئبق على التطور العصبي.