ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بالخرف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تشير دراسة إلى أنّ ارتفاع نسبة السكر في الدم في الثلاثينيات من العمر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

تابع الباحثون 5000 شخصاً بالغ طوال حياتهم، وفحصوا بانتظام مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم.

أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من الكوليسترول الجيد في عمر 30 و40 كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المائة للإصابة بمرض الزهايمر في سنّ 70.

وارتبطت المستويات المرتفعة في منتصف العمر بخطر أكبر للإصابة بالمرض القاسي في وقت لاحق من الحياة.

شوهدت نتائج مماثلة مع ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الراحة، ولكن فقط لدى البالغين في الخمسينيات من العمر.

وقال الباحثون أنه في حين أنّ دراسات أخرى ربطت الخرف بالكوليسترول والسكر في الدم، فإنّ النتائج توضح أنّ هذه الارتباطات تمتد في وقت أبكر بكثير من الحياة مما كان يعتقد سابقاً.

وأضافت الدكتورة ليندسي فرير، من كلية الطب في جامعة بوسطن:” إنّ التدخل الذي يستهدف إدارة الكوليسترول والجلوكوز بدءاً من مرحلة البلوغ المبكر يمكن أن يساعد في تعظيم الصحة المعرفية في وقت لاحق من الحياة.”

يؤثر مرض الزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعاً من الخرف، على 850 ألف شخص في المملكة المتحدة، بحسب الجمعيات الخيرية.

في حين يعاني حوالي 5.8 مليون شخص من اضطراب سرقة الذاكرة في الولايات المتحدة.

لا توجد حالياً طريقة لعلاج مرض الزهايمر. يمكن للأدوية فقط تقليل أسوأ الأعراض مؤقتاً.

يُعتقد أنّ الاضطراب، الذي يصيب كبار السن في المقام الأول، ناتج عن تراكم اللويحات غير الطبيعية في الدماغ.

ربطت عشرات الدراسات على مدى العقود القليلة الماضية الشرايين غير الصحية وضعف صحة القلب بهذه الحالة.

في البحث الجديد الذي نشر في مجلة Alzheimer’s and Dementia، نظر الخبراء في السجلات الصحية لـ 4932 شخصاً بين عامي 1979 و2016.

أخذوا قياسات مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون وكذلك قراءات ضغط الدم مرة واحدة كل أربع سنوات.

تمت مقارنة النتائج بمعدلات تشخيص الخرف بين نفس المشاركين.

بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاماً، فإنّ زيادة 15 ملغ/ديسيلتر في البروتين الدهني عالي الكثافة، والتي يقول الخبراء أنها يمكن أن تبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بحلول سن 70 بنسبة 15 في المائة.

بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاماً، ارتبطت زيادة 15 مجم/ديسيلتر في الكوليسترول الجيد بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18 في المائة في وقت لاحق من الحياة.

يقول الأطباء أنّ مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة الصحي هو أعلى من 60 مجم/ديسيلتر. أي شيء أقل من 40 ملغ / ديسيلتر يعتبر منخفضاً.

بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، ارتبطت زيادة 15 ملغ / ديسيلتر في نسبة السكر في الدم بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 14.5 في المائة.

يعتبر مستوى السكر في الدم أقل من 140 مجم/ديسيلتر طبيعياً، مع اعتبار أي شيء يزيد عن 200 مجم/ديسيلتر مصاباً بمرض السكري.

أظهرت الأبحاث السابقة أنّ وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يضر بمرور الوقت بالأعضاء، بما في ذلك الدماغ.

وأضافت الدكتورة فرير: “تؤكد النتائج التي توصلنا إليها دراسات أخرى ربطت مستويات الكوليسترول والجلوكوز المقاسة في الدم مع خطر الإصابة بمرض الزهايمر في المستقبل.

وتابعت قائلة: “لقد أظهرنا لأول مرة أنّ هذه الارتباطات تمتد في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقاً.”