قبل رمضان بأيام .. فوائد ماء بذور الشيا للتخلص من الدهون 

بيروت - نادين محمد - تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميغا 3 الدهنية. إذا كنت ترغبين في تخسيس الوزن، فإن شرب ماء الشيا هو الحل. كما أن هذه البذور تساعد على إزالة السموم من الجسم، وتعزز الهضم وتحسن حركات الأمعاء وتمنع الانتفاخ أيضًا.

تحتوي بذور الشيا على الألياف والبروتين، غنية بالألياف القابلة للذوبان، وهذه الألياف تفيد الجسم من خلال تسهيل عملية الهضم، عند نقع بذور الشيا ، تساعد هذه الألياف القابلة للذوبان في تكوين مادة هلامية مثل الجل. يساعد تناول هذا الجل على تحسين عملية الهضم ببطء مما يعني أنه لن يكون لديك الرغبة في تناول الطعام. لذلك يساعدك في إنقاص وزن جسمك قبل بداية رمضان 2022.



تساعد بذور الشيا أيضًا في خفض مستوى الكوليسترول في الدم ومستوى السكر. مما يساعد في السيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا.

كما أنها تحتوي على عناصر غذائية وفيرة ولكن تحتوي على سعرات حرارية أقل ، لذلك لا تقلقي بشأن وزنك. يحافظ ماء بذور الشيا على رطوبة جسمك ويمنحك الكثير من الطاقة.

تناول ماء الشيا في الصباح يبقيك نشيطة، كما يحسن صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بصرف النظر عن احتوائه على كمية هائلة من أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات، فهو أيضًا مصدر رائع للكالسيوم . هذا يساعد في تحسين صحة العظام.

تساعد بذور الشيا أيضًا في تقليل الالتهابات في الجسم. كما أنها تحتوي على المغنيسيوم والفوسفور مما يقلل الالتهاب ويساعد في السيطرة على مرض السكري. تحتوي بذور الشيا على مادة مضادة للأكسدة تسمى حمض الكافيك والتي تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم.



مكونات ماء بذور الشيا:

بذور الشيا - 2 ملاعق كبيرة

ماء - 2 كوب

محلي (اختياري)

الطريقة:

تحضير ماء بذور الشيا هو أبسط شيء يمكن ان تقومي به، خذي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا في كوب وأضف كوبين من الماء إليها.

اتركيه ينقع لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة حتى تتشرب جميع العناصر الغذائية بالماء. بمجرد أن يشكل هلامًا مثل الجل، فه جاهز للاستهلاك. إضافة التحلية إلى ماء بذور الشيا أمر اختياري. ومع ذلك ، إذا كنت ترغبين في إضافة مُحلي ، يمكنك استبدال السكر العادي بالعسل أو السكر البني.

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