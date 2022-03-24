امزج هذه الأطعمة معاً لتسريع فقدان الوزن

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القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن من الأشياء التي يسعى لتحقيقها الكثيرون، فهو من الأمور الجيدة لتحسين الصحة العامة والمظهر الجيد للشخص، وهناك بعض الأطعمة التي يساعد مزجها معاً فى تسريع عملية فقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة يمكنك مزجها معاً لتسريع فقدان الوزندقيق الشوفان وعين الجمل

يوفر لك مزيج دقيق الشوفان وعين الجمل توازنًا في العناصر الغذائية، ورغم أن دقيق الشوفان مصدر كبير للألياف، فإن عين الجمل يحتوي على الألياف أيضًا إلى جانب الدهون الصحية والبروتين، وهو أمر رائع للتحكم في الوزن.

زبدة الفول السوداني والموز

يمنحك تناول الموز مع زبدة الفول السوداني مزيجًا صحيًا من الكربوهيدرات الجيدة بالإضافة إلى البروتين والدهون هذه ضرورية لأي شخص يسعى للتخلص من الكيلوجرامات.

الزبادي والتوت

أظهرت الأبحاث أن الزبادي يمكن أن يكون غذاءً رائعًا لحرق الدهون ، لأنه يحتوي على مزيج من الكالسيوم وفيتامين د والأحماض الأمينية القوية المعروفة بربطها بعملية حرق الدهون بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التوت على نسبة عالية من الماء وأدنى مؤشر نسبة السكر في الدم.

البيض والفلفل الرومي

يساعد البيض على تعزيز عملية التمثيل الغذائي "الأيض"، بينما الفلفل الحلو غني بفيتامين سي، الذي يقال إنه يحرق الدهون ويقلل الشهية.

الأرز والعدس

في حين أن العدس والبقوليات مصدر كبير للبروتين ، فإن الأرز يعوض عن الكربوهيدرات التي يمكن أن تساعد في إنتاج الطاقة في الجسم، وكلاهما مهم إذا كنت تتطلع إلى فقدان الوزن.

الأفوكادو والخضراوات الورقية الخضراء

تعد الخضراوات الورقية مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن. إنه منخفض السعرات الحرارية ويساعدك على الشعور بالشبع. من ناحية أخرى، تحتوي الأفوكادو على دهون جيدة تساعد على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام وإن الجمع بين الاثنين ليس مفيدًا فقط لفقدان الوزن ولكن لصحتك أيضًا.

شرائح اللحم والبروكلي

تمد شرائح اللحم جسمك بالبروتين الذي يساعد في بناء عضلاتك وخلايا الدم الحمراء من ناحية أخرى ، يوفر البروكلي العناصر الغذائية الأساسية الأخرى بما في ذلك فيتامين سي ، وهو أمر حيوي لعملية حرق الدهون.

الشاي الأخضر والليمون

الشاي الأخضر هو مشروب منخفض السعرات الحرارية ومليء بمضادات الاكسدة، والتي يقال إنها تساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون ويساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة في الليمون على الهضم الجيد، وهو جزء لا يتجزأ من إنقاص الوزن.

سمك السلمون والبطاطا الحلوة

السلمون غني بدهون أوميجا 3 التي تساعد في إنقاص الوزن قدميها مع بعض البطاطا الحلوة الغنية بالألياف.

الشوكولاتة الداكنة واللوز

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، مما يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.

يساعد اللوز عالي البروتين في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام لذلك فإن الجمع بين الاثنين رائع لفقدان الوزن.