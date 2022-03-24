لماذا يجب فحص مستويات الكرياتينين في الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - تحافظ الكلى على مستوى الكرياتينين في الدم في المعدل الطبيعي، والكرياتينين هو مؤشر موثوق إلى حد ما لوظيفة الكلى، ويشير ارتفاع مستوى الكرياتينين إلى ضعف وظائف الكلى أو أمراض الكلى، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء فحص مستويات الكرياتينين في الدم، بحسب موقع "medlineplus".

نظرًا لضعف الكلى لأي سبب من الأسباب، سيرتفع مستوى الكرياتينين في الدم بسبب ضعف تصفية الكرياتينين عن طريق الكلى وبالتالي، فإن المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من الكرياتينين تحذر من احتمال حدوث خلل أو فشل في الكلى ولهذا السبب تقوم اختبارات الدم القياسية بشكل روتيني بفحص كمية الكرياتينين في الدم.

يمكن تقدير مقياس أكثر دقة لوظائف الكلى عن طريق حساب كمية الكرياتينين التي يتم تخليصها من الجسم عن طريق الكلى، يشار إلى هذا باسم تصفية الكرياتينين ويقدر معدل الترشيح عن طريق الكلى (معدل الترشيح الكبيبي ، أو GFR) يمكن قياس تصفية الكرياتينين بطريقتين.

يمكن حسابه باستخدام معادلة تستخدم مستوى الكرياتينين في الدم ووزن المريض وعمره.

يمكن أيضًا قياس تصفية الكرياتينين بشكل مباشر عن طريق جمع عينة بول لمدة 24 ساعة ثم سحب عينة دم يتم تحديد ومقارنة مستويات الكرياتينين في كل من الدم والبول.

يبلغ معدل تصفية الكرياتينين الطبيعي للمرأة 88-128 مل / دقيقة و97 إلى 137 مل / دقيقة. في الذكور.

مستوى نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) هو مؤشر آخر لوظيفة الكلى وتعتبر اليوريا أيضًا منتجًا ثانويًا استقلابيًا يمكن أن يتراكم في حالة ضعف وظائف الكلى.

توفر نسبة BUN إلى الكرياتينين عمومًا معلومات أكثر دقة حول وظائف الكلى وسببها الأساسي المحتمل مقارنة بمستوى الكرياتينين وحده.

في الآونة الأخيرة، ارتبطت مستويات الكرياتينين المرتفعة عند الرضع بتسمم الدم بينما ارتبطت المستويات المرتفعة لدى الذكور البالغين بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.