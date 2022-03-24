شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح موديرنا يثبت فاعليته في حماية الأطفال دون سن الـ 6 سنوات من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة موديرناModerna أن جرعاتها المنخفضة فعالة للأطفال دون سن 6 سنوات، أى أطفال ما قبل المدرسة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، أعلنت الشركة أن لقاح كورونا من موديرنا فعال في الأطفال الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، وإذا اتفق المنظمون على ذلك فقد يعني ذلك فرصة للبدء أخيرًا في تطعيم الأطفال الصغار بحلول الصيف، موضحة، أنه في الأسابيع المقبلة ستطلب من المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا السماح بجرعتين صغيرتين للأطفال دون سن 6 سنوات، وتسعى الشركة أيضًا إلى الحصول على جرعات أكبر من الجرعات للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين في الولايات المتحدة.

وقال الموقع، وجدت النتائج المبكرة من الدراسة أن الأطفال طوروا مستويات عالية من الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات من الجرعات التي تحتوي على ربع الجرعة المعطاة للبالغين، على الرغم من أنها كانت أقل فعالية ضد طفرات اوميكرون omicron شديدة العدوى من المتغيرات السابقة.

قال الدكتور ستيفن هوج، رئيس شركة موديرنا، لوكالة أسوشيتيد برس، "يوفر اللقاح نفس المستوى من الحماية ضد كورونا لدى الأطفال الصغار كما هو الحال عند البالغين. نعتقد أن هذه أخبار جيدة".

تقدم شركة فايزر Pfizer حاليًا جرعات بحجم الأطفال للأطفال في سن المدرسة وجرعات كاملة القوة لمن يبلغون 12 عامًا أو أكبر، لكن الآباء ينتظرون بفارغ الصبر الحماية للأطفال الصغار، خاب أملهم من النكسات والارتباك بشأن اللقاحات التي قد تنجح ومتى.

قامت شركة Pfizer باختبار جرعات أصغر للأطفال دون سن الخامسة، ولكن كان عليها إضافة جرعة ثالثة إلى دراستها عندما لم يثبت اثنان قويتان بدرجة كافية، ومن المتوقع أن تظهر هذه النتائج في أوائل أبريل.

قال الدكتور بيل مولر من جامعة نورث وسترن، وهو محقق في دراسات طب الأطفال في موديرنا، في مقابلة قبل إصدار الشركة لنتائجها، إن تلقيح أصغر الأطفال "كان هدفًا متحركًا إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين"، "لا يزال هناك على ما أعتقد، حاجة ملحة لمحاولة القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، فكلما كان الطفل أصغر سنًا، قلت الجرعة التي يتم اختبارها، سجلت موديرنا حوالي 6900 طفل دون سن السادسة، بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، في دراسة عن جرعات 25 ميكروجرام.

وقالت الشركة إنهم طوروا مستويات من الأجسام المضادة بنفس قوة الشباب الذين يحصلون على حقن كاملة القوة، لا تمنع لقاحات كورونا بشكل عام الإصابة بطفرة اوميكرون omicron كما أنها تمنع المتغيرات السابقة، على الرغم من أنها لا تزال توفر حماية قوية ضد الأمراض الشديدة .

أُجريت دراسة موديرنا على الأطفال أثناء طفرة أوميكرون ووجدت نفس الاتجاه، على الرغم من عدم وجود أمراض خطيرة، أثبت اللقاح فعاليته بنسبة أقل من 44% في الوقاية من العدوى الخفيفة عند الأطفال حتى سن الثانية، وفعالية 38% تقريبًا في مرحلة ما قبل المدرسة، لكن المستويات المرتفعة من الأجسام المضادة يجب أن تترجم إلى حماية ضد الأمراض الشديدة لدى الأطفال الصغار تمامًا كما تفعل عند البالغين.

أشارت موديرنا إلى أن الجرعات الصغيرة كانت آمنة، وكانت الآثار الجانبية الرئيسية هي الحمى الخفيفة مثل تلك المرتبطة بلقاحات الأطفال الأخرى الشائعة الاستخدام، أثبتت الجرعات المنشطة أهمية بالغة بالنسبة للبالغين في مكافحة اوميكرون، وتقوم موديرنا حاليًا باختبار الجرعات المعززة للأطفال، أما جرعة ثالثة من اللقاح الأصلي أو جرعة إضافية تجمع بين الحماية ضد الفيروس الأصلي ومتغير أوميكرون.

وقال موقع CNN الاخبارى، إنه بمجرد تقديم موديرنا Moderna البيانات إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، سيناقش المنظمون ما إذا كانوا سيصرحون بالاستخدام الطارئ للجرعات الصغيرة للأطفال، إذا كان الأمر كذلك، فسيقرر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ما إذا كانت ستوصي بها أم لا، في حين أن كورونا بشكل عام ليس خطيرًا على الشباب مثل البالغين، فإن البعض يمرض بشدة.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حوالي 400 طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات ماتوا بسبب كورونا منذ بداية الوباء، أصاب متغير أوميكرون الأطفال بشكل خاص، حيث تم إدخال من تقل أعمارهم عن 5 سنوات إلى المستشفى بمعدلات أعلى مما كانت عليه في ذروة طفرة دلتا السابقة.

تقول موديرنا إن جرعتها الأصلية للبالغين، حقنتان 100 ميكروجرام، آمنة وفعالة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا،بالنسبة للأطفال في سن الابتدائية، يتم استخدام نصف جرعة البالغين.