شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان البنكرياس.. أمراض مصاحبة وعادات تجعلك أكثر عرضة للإصابة بورم مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر سرطان البنكرياس من أكثر أشكال المرض فتكًا بسبب سوء التشخيص الذي يُعزى إلى عدم وجود أعراض بارزة في المراحل المبكرة، البنكرياس هو عضو يقع في البطن خلف الجزء السفلي من المعدة ويطلق الإنزيمات والهرمونات مثل الأنسولين التي تساعد على الهضم وتنظم مستويات السكر في الدم.

فى سرطان البنكرياس تبدأ الخلايا في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في هذا العضو، ويمكن أن تشكل في النهاية ورمًا يمكن أن يعيق الوظائف الطبيعية للعضو، يُعتقد أيضًا أن هذا هو أحد أكثر أشكال الأورام الخبيثة إيلامًا.



ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟ ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟

يعتبر سرطان البنكرياس من أكثر أشكال المرض فتكًا بسبب سوء التشخيص الذي يُعزى إلى عدم وجود أعراض بارزة، بعض الأعراض الرئيسية لهذا المرض حسب كليفلاند كلينك، تتضمن:

بول داكن اللون

براز فاتح اللون

وجع بطن

فقدان الشهية

حكة في الجلد

فقدان الوزن غير المبرر

اليرقان

ألم في البطن يشع إلى أعلى الظهر

غثيان

التقيؤ

مرض السكري الجديد أو المتفاقم

جلطات دموية في الجسم

وسط هذا ، اكتشفنا أن هناك عددًا قليلاً من العادات والأمراض المصاحبة التي يمكن أن تجعل الفرد أكثر عرضة للورم الأكثر إيلامًا.

البدانة: تربط جمعية السرطان الأمريكية ارتباطًا وثيقًا بمؤشر كتلة الجسم - أي شيء عند 30 أو أعلى - بمخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس، ويُصنف أي فرد يزيد مؤشر كتلة جسمه عن 30 على أنه سمين.

كشفت دراسة أخرى أن السمنة يمكن أن تؤثر أيضًا على معدل النجاة من سرطان البنكرياس، ويقال إن هناك أدلة متزايدة على دور السيطرة على الوزن في مرضى السرطان، يأتي هذا جنبًا إلى جنب مع إيجابيات الحفاظ على وزن صحي مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري.

التهاب البنكرياس المزمن: يشترك التهاب البنكرياس المزمن أو التهاب البنكرياس أيضًا في ارتباط قوي بسرطان البنكرياس. وفقًا لقصة منشورة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد ، فإن السرطان يمثل ارتفاعًا في مخاطر الإصابة بالتهاب البنكرياس مقارنة بالأفراد الأصحاء - خاصةً لدى الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الحالة في سن أكبر.

التدخين: يمكن أن يزيد التدخين بصمت من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.، على الرغم من أنه يرتبط عادةً بسرطان الرئة ، إلا أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض بسبب الاستعداد الوراثي.

داء السكري من النوع 2: أحد أكثر أشكال اضطراب التمثيل الغذائي شيوعًا ، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تشخيص سرطان البنكرياس.، وتم تشخيص 80 ٪ من مرضى هذا السرطان مؤخرًا بالمرض الذي يتميز بضعف تحمل الجلوكوز وارتفاع مستويات السكر في الدم ، يوصي الخبراء بالخضوع لفحص سرطان البنكرياس إذا تم تشخيصك مؤخرًا بمرض السكري من النوع 2.

التعرض للمواد الكيميائية السامة: يمكن أن يؤدي التعرض لمواد كيميائية معينة إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس بشكل كبير ، خاصة عند الأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر أو وثيق مع البتروكيماويات أو البنزين أو المبيدات الحشرية. علاوة على ذلك ، فإن التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المعادن والتنظيف الجاف يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، كما هو موضح من قبلجون هوبكنز ميديسن.