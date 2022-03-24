شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسل..مشاهير وفنانين ورؤساء أصيبوا بالمرض منهم أميتاب باتشان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للسل يوم 24 مارس من كل، لرفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة لمرض السل، على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، إلا أن مرض السل هو أكثر الأمراض القاتلة المعدية في جميع أنحاء العالم، وقد أصاب السل عدد من مشاهير العالم، حيث لم يقتصر الإصابة بمرض السل على عامة الناس، ولكن حتى المشاهير تركوا بصمة في مجالاتهم عانوا أيضًا من مرض السل، وذلك وفقا لما ذكره موقع boldsky.

تعرف على أهم المشاهير الذين أصيبوا بمرض السل.. 1. أميتاب باتشان..

تم تشخيص أسطورة بوليوود أميتاب باتشان بمرض السل في عام 2000، وكشف أنه كان مرض السل في العمود الفقري، ولكن بعد أن خضع لعلاج ناجح، تخلص من المرض المميت، النجم هو الآن سفير من أجل الهند خالية من السل.

2. محمد علي جناح..

محمد علي جناح هو مؤسس باكستان، وكان يعاني من مرض السل، لم يخضع لأي نوع من العلاج لأنه اعتقد أنه سيؤثر على حياته السياسية، استسلم في النهاية لهذا المرض.

3. كامالا نهرو..

كانت كامالا نهرو مناضلة هندية من أجل الحرية، كانت والدة إنديرا غاندي وزوجة جواهر لال نهرو، بدأت تعاني من مرض السل في سن مبكرة وتوفيت في النهاية عن عمر يناهز 37 عامًا.

4. جبران خليل جبران..

جبران خليل جبران هو الفنان والشاعر اللبناني الأمريكي الشهير، أودت صراعاته المبكرة مع مرض السل بحياته عن عمر يناهز 48 عامًا.



توت عنخ آمون

5. الملك توت عنخ آمون..

كشف تحليل مومياء الملك توت عنخ آمون عن إصابته بالسل.

6. فولتير..

أصيب الكاتب والفيلسوف الفرنسي عام 1778، بمرض السل ولكنه لم يتوفى بسبب المرض.

7. جون كيتس..

توفي الشاعر الرومانسي الإنجليزي عام 1821 عن عمر يناهز 25 عامًا من مرض السل.

8. نيلسون مانديلا..

تم علاج مرض نيلسون مانديلا من مرض السل وتم علاجه في سجن بجنوب إفريقيا.

9.ديزموند توتو..

كاد يموت من مرض السل عندما كان مراهقًا في جنوب إفريقيا، لكنه أصبح أسقفًا وناشطًا وحائزًا على جائزة نوبل للسلام.

إليك بعض الحقائق المهمة عن مرض السل..

1. ينتشر مرض السل عن طريق الهواء، وإذا كان الشخص يعاني منه بالفعل ويسعل ويعطس، فقد يصاب الشخص المحيط بجواره بسهولة.

2. لا يصيب مرض السل الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الفقيرة فقط، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 9 ملايين شخص يصابون بالسل كل عام في البلدان النامية، تحدث حوالي 95% من وفيات السل في البلدان النامية.

3. أعراض مرض السل مثل الحمى الطويلة والسعال والقشعريرة والتعب وآلام الصدر وفقدان الوزن، يجب عليك زيارة طبيبك على الفور لإجراء فحص طبي.

4. مرض السل يمكن علاجه والشفاء منه، يُعالج مرض السل القياسي بـ 4 أدوية مضادة للميكروبات على مدى 6 أشهر، ولكن، إذا لم يعتني المريض بالرعاية المناسبة، فقد ينتشر المرض.