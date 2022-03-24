شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات وحقائق حول استخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لا يزال الربو هو أحد أكثر الأمراض غير المعدية شيوعًا ، وتشير الدراسات إلى أن 2٪ من البالغين و9٪ -15٪ من الأطفال مصابون بالربو.

وفقا لموقع "Onlymyhealth معظم مرضى الربو لا يستخدمون أجهزة الاستنشاق بسبب وصمة العار الاجتماعية التي يصفها الأطباء كعلاج فعال، ويقترح الأطباء أن فرصة حدوث نوبات الربو تقل عندما يستخدم المريض أجهزة الاستنشاق الوقائية بنسبة 80٪ من الوقت الذي أوصى به خبير الصحة ، لكن المستخدمين يكذبون فقط بين 20-25٪. ومن المثير للقلق أن وصمة العار الاجتماعية للربو وأجهزة الاستنشاق لا يزال يتم التقليل من شأنها. يمكن أن يعزز ذلك الشعور بالاختلاف والوصم ، مما يؤثر سلبًا على نوعية الحياة والالتزام.





خرافات وحقائق حول أجهزة الاستنشاق

فيما يلي بعض الوصمات المرتبطة بأجهزة الاستنشاق التي تقيد مرضى الربو لتلقي العلاج من أجل الإدارة الذاتية والحفاظ على السيطرة على المرض في البيئات الاجتماعية:





1. الخرافة: أجهزة الاستنشاق غير مقبولة اجتماعياًحقيقة: يطلب الآباء في كثير من الأحيان الأدوية عن طريق الفم بدلاً من أجهزة الاستنشاق لأطفالهم ، وخاصة بناتهم في سن الزواج. هذه الوصمة تعود إلى قلة الوعي بالحالة. يحاول الأشخاص المصابون بالربو في المناطق الريفية من المجتمع إخفاء حالتهم ، والتي تتحول لاحقًا إلى تفاقم أعراض الربو غير المنضبط ، وفي الحالات الأكثر خطورة ، الموت.





2. الخرافة: يمكن أن يؤدي استخدام أجهزة الاستنشاق إلى الإدمانحقيقة: يُعتقد غالبًا أن أجهزة الاستنشاق تتسبب في الإدمان وهذا غير صحيح . الربو هو حالة مزمنة تتطلب الأدوية لفترة أطول، لكن التدابير الوقائية مثل أجهزة الاستنشاق يمكن أن تمنع الأعراض المميتة. ومن ثم ، فإن الانسحاب المبكر من الأدوية يمكن أن يجعله يعاود الظهور. لذلك ، من الضروري استخدام أجهزة الاستنشاق لمدة محددة والتوقف عندما ينصح طبيبك فقط.





3. الخرافة: يجب استخدام أجهزة الاستنشاق فقط في حالة الطوارئحقيقة: لتجنب الربو غير المتحكم فيه وللوقاية من نوبات الربو ، يوصي الأطباء المرضى باستخدام أجهزة الاستنشاق الخاصة بهم على النحو الموصوف، في أغلب الأحيان ، يتوقف الناس عن استخدام أجهزة الاستنشاق بمجرد أن يشعروا بالتحسن. لسوء الحظ ، يلتزم 30-40٪ فقط من مرضى الربو بأنظمة الأدوية الخاصة بهم. لكنهم بحاجة إلى فهم أن الملوثات ومسببات الحساسية يمكن أن تكون موجودة في أي مكان ، مما يؤدي إلى عودة أعراض الربو لديهم. لذلك ، يُنصح دائمًا مرضى الربو بالحفاظ على أدويتهم وأجهزة الاستنشاق جاهزة.





4. الخرافة: الأدوية عن طريق الفم أكثر فعالية بكثير من أجهزة الاستنشاق

حقيقة: الدواء الذي تتناوله عن طريق الفم أو جهاز الاستنشاق هو نفسه. علاوة على ذلك ، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الربو المتوسط ​​إلى الشديد بتناول أدويتهم عن طريق أجهزة الاستنشاق.

تساعد أجهزة الاستنشاق في توصيل الدواء مباشرة عبر الممرات الهوائية إلى الرئتين ، مما يفتح الممر الضيق ويسمح للمريض بالتنفس بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر راحة فورية مقارنة بالأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم ، والتي تستغرق ساعتين لتتفاعل بعد أن يمتصها الجهاز الهضمي.





5. خرافة: أجهزة الاستنشاق تؤدي إلى آثار جانبيةحقيقة: الدواء المستخدم في أجهزة الاستنشاق يتم الاحتفاظ به في الشعب الهوائية. بهذه الطريقة ، لا يصل الدواء إلى أجزاء الجسم الأخرى أو يتم امتصاصه في الجسم ، مما قد يتسبب في آثار جانبية. فقط كمية محدودة منه تصل إلى الرئتين.





6. خرافة: أجهزة الاستنشاق قوية وتستخدم فقط كعلاج أخيرحقيقة: كثير من الناس يربطون بين المنشطات الموجودة في أجهزة الاستنشاق كدواء قوي يمكن أن يؤثر على النمو ويجب ألا يؤخذ إلا كملاذ أخير، تحتوي أجهزة الاستنشاق على منشطات تسمى الكورتيكوستيرويدات ، وهي مثل الهرمونات التي ينتجها الجسم ، وهي تلعب دورًا أساسيًا في تخفيف أعراض الربو ، والتي يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاجها.