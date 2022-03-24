شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أوميكرون هل هناك سلالات جديدة لفيروس كورونا؟ .. علماء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور العديد من المتغيرات المرتبطة بفيروس كورونا التاجي، كفيروس بيتا ، ودلتا ودلتا بلس، وآخر هذه المتغيرات هو أوميكرون، فهل سيظهر سلالات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا؟.

نشرت صحيفة "إزفيستيا"، تقرير يفيد أن مجموعة علماء من بريطانيا وإيطاليا يتوقعان تطور جديد خاص بكورونا أي أنه من الممكن ظهور متغيرات جديدة للفيروس التاجي كوفيد 19، ومن المتوقع أنه يصبح أكثر خطورة وأسرع انتشارا، مقارنة بالمعروفة حاليا.

ونشرت مجلة Nature Reviews Microbiology، تقرير يوضح تحرك الفيروس التاجي وظهور السلالات الجديدة المرتبطة به، حيث يعتقد الباحثون، أن متغيرأوميكرون الخاص بكورونا كانت الإصابة به خفيفة لحد كبير، وهذا الأمر يعد صدفة، لأن المرجح تطور المستضدات المرتبطة بالفيروس لظهور أنواع جديدة من كورونا وهذه الأنواع قد تكون مسببة لإصابات شديدة بالمرض.

وأشارت الصحيفة خلال تقريريها، أنه يعتقد العديد من الباحثين أن التطور يملي الطفرات على فيروس SARS-CoV-2 ، وتجعل مسار الإصابة بالعدوى خفيفا وليس عدوي شديدة تودي إلي وفاة الشخص المصابـ بل من مصلحة الفيروس أن يستمر الشخص بالعدوي للآخرين، وهذا الأمر يعد طبيعي في تطور الفيروس.

وحول ذلك يعتقد بعض الخبراء والباحثين، أن فيروس كورونا ضعف تدريجي، وهذا يساعد على في بلوغ مستوى المناعة الجماعية المطلوب، ولكن علماء أوروبا يقولون، إن ما يسمى بتطور المستضدات، هي قدرة الفيروس على التغير بحيث يمكن تجنب حماية المريض أو الشخص الملقح.