رجيم سريع قبل موعد رمضان 2022 لتذويب الدهون العنيدة

بيروت - نادين محمد -

إن كنت تنوين تخسيس الوزن قبل موعد رمضان 2022، بالتأكيد، يتطلب ذلك جهداً اضافيا بشكل خاص مع الدهون العنيدة التي أصبحت من أبرز المشاكل التي يبحث الجميع عن حلول جذريّة لها، وتجدر الإشارة إلى أنّ فقدان الوزن بشكلٍ صحيّ لا يقتصر على اتّباع برنامجٍ غذائي لفترة مُعينة، بل يعتمد على ممارسة نمط حياة صحيّ بشكلٍ مُستمر، ويشمل ذلك تغييراً في العادات اليومية المُرتبطة بالأكل والنشاط البدني. في الآتي، تُقدم لك "الجميلة"، الرجيم الفعّال لحرق الدهون العنيدة بسرعة لا تتوقعينها.

حرق الدهون العنيدة لم يعد مستحيلاً مع هذا الرجيم السريع

من الممكن ألاّ تحرقي كمية كافية من السعرات الحرارية تتناسب مع كمية السعرات الحرارية التي تستهلكيها عن طريق الطعام، ولذلك فإنَّك تكوني معرضة لزيادة الوزن والسمنة، لكن لا داعي للإستياء، فيمكنك خسارة الدهون والوزن الزائد بممارسة هذا الرجيم لأسبوعين متتاليين مع عدم إغفال ممارسة الرياضة وتمرينات البطن والأرداف ساعة يومياً.

الإفطار:

كوب من الكورن فليكس مع نصف كوب لبن نصف دسم.

ثمرتان من الجريب فروت.

كوب شاي أو قهوة.

الغداء:

قطعة من لحم الدواجن المشوي مع 4 ملاعق من الكسكسي المطهو مع الخضار،

أو سلاطة مكرونة مع ملعقتين كبيرتين من الأرز و 60 جراماً من الجمبري المسلوق وملعقتين متوسطتين من الزيت والليمون.

أو

سلاطة خضراء مع ملعقة من الزيت والليمون مع قطعة من البطاطس المطهية على البخار

بين الغداء والعشاء

كوب شاي أخضر

العشاء:

قطعتان من الجبن خالي الدسم مع طبق سلاطة خضراء.

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