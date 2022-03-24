وصفة شاي لتخفيف آلام الدورة الشهرية

بيروت - نادين محمد -

الدورة الشهرية هي حالة مزعجة مصحوبة بالألم، غالبًا ما تشعر النساء بعدم الراحة أو الألم في البطن وأسفل الظهر وأعلى الفخذين عند الحيض.

تحدث تقلصات الدورة الشهرية عندما ينقبض الرحم ويسترخي ليتخلص من بطانة الرحم. يمكنك السيطرة على هذا الألم بمشروب طبيعي.

ما الذي يسبب آلام الدورة الشهرية؟

لا توجد أسباب دقيقة والأطباء ليسوا متأكدين حتى من سبب معاناة بعض النساء من الطمث المؤلم والبعض الآخر لا. ومع ذلك ، هناك بعض العوامل المرتبطة بالألم الشديدة ، وهي تشمل:

عدم انتظام فترات الطمث

البلوغ قبل سن 11

العامل الوراثي

تدفق الحيض الثقيل

التدخين

إنجاب طفلك الأول

إجهاد

مرض التهاب الحوض

متلازمة تكيس المبايض

الإعياء

المكونات التي تساعد في مكافحة تقلصات وآلام الدورة الشهرية

الاجوين



تساعد بذور الأجوين أو الكاروم ، وهي نوع من التوابل الشائعة، على مقاومة تلك التشنجات والألم في الساقين. هناك العديد من الطرق لاستخدام الأجوين للتغلب على آلام الدورة الشهرية.



بذور الحلبة

تساعد بذور الحلبة في تخفيف الالتهاب وتقلصات الدورة الشهرية المؤلمة. و ذلك بمساعدة المركبات النباتية مثل القلويات ، والصابونين ، والعفص ، والكومارين ، واللجنين ، والكوركومين ، والتربينويدات ، والفلافونويد ، والستيرولات النباتية ، إلخ.

أوراق الشاي

تناول الشاي أثناء فترة الدورة الشهرية يساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية ويمنع أعراضها. وذلك لأن الشاي يساعد في تقليل احتباس الماء وتخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل الانتفاخ والتقلصات.

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة القوية ومضادات الاكسدة التي تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب لتسكين الألم.



المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور أجوين

1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

نصف ملعقة صغيرة سمن

ملعقتان كبيرتان من أوراق الشاي

1 كوب ماء

الحليب

الطريقة:



لتحضير شاي تسكين الآلام ، خذي قدرًا وأضفي كوبًا من الماء وأضفيه حتى يغلي. أضفي الآن 1 ملعقة صغيرة من بذور الأجوين ، 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة و 2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي. يمكنك إضافة المحليات حسب اختيارك. يُطهى الآن على نار خفيفة لمدة 10 دقائق ثم يُضاف الحليب حسب القوام الذي تفضله.

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