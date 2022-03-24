شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبقى نشيط وأنت صايم فى رمضان؟.. 6 نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن السبب الأساسى فى الشعور بالكسل يرجع إلى قلة نسبة السوائل فى الجسم، وهذا الأمر يحدث بنسبة ملحوظة فى نهار الشهر الكريم رمضان خلال الصيام.

فنقص السوائل في الجسم خلال الصيام يعد من الأمور المسببة للشعور بالكسل والتعب والإرهاق، ولذا يجب تعويض الجسم بما تم نقصه منه، مع القيام ببعض النصائح التى قدمها التقرير المنشور فى موقع "webmed" للشعور بالنشاط والحيوية، ومنها:

1- قلل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، لأنها تتسبب فى زيادة شعورك بالكسل فى اليوم التالى، واستبدلها بالأعشاب الطبيعية.

2- أكثر من تناول الماء في الفترة بين الفطار والسحور، لأن السوائل لها فاعلية فى تنشيط خلايا الجسم، كما يمكنك تناول العصائر الطازجة الخالية من السكر.

3- اهتم بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات الورقية، وأيضا الفواكه كالبرتقال والتفاح والفراولة، فيمكنك تقسيم الوقت بين الإفطار إلى السحور وتناولهم.

4- عليك تناول وجبة سحور قليلة الدسم، والملح، وذلك للحد من العشور بالعطش والكسل في اليوم التالى خلال ساعات الصيام.

5- أثناء تناولك لوجبة الإفطار أو السحور ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والمقلية، لأنها تزيد من شعورك بالكسل فى اليوم التالى.

6- يمكنك تناول كوب من الزبادى بعد وجبة السحور، فهو يمد الجسم بجميع العناصر التى يحتاجها، وأيضا يساهم بشكل ملحوظ فى تقليل حدة الشعور بالكسل.