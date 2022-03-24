تعرف على أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة أسنانك

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القاهرة - سامية سيد - يؤدي سوء نظافة الفم إلى التسوس وتآكل الأسنان والتهاب اللثة ويرتبط أيضًا بأمراض القلب والسرطان والسكري، وأفضل طريقة لتجنب تسوس الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان، ورغم أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا من الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة الفم، فإن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على أسنانك لامعة وقوية، فى هذا التقرير نتعرف على نوعين من الأطعمة تساعد فى تقليل مخاطر مشاكل الأسنان، وفقاً لموقع "تايمز اوف إنديا".

الشوكولاتة الداكنة لصحة الفم

بعض الأطعمة تساعد على إزالة البلاك والحفاظ على صحة اللثة والشوكولاتة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على عوامل قوية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تفادي مشاكل الأسنان، لكن هذا لا يعني أنه يجب الإفراط في تناول الشوكولاته.

يمكن أن تساعد قطعة صغيرة من الشوكولاتة في اليوم على منع تسوس الأسنان.

فوائد تناول مشتقات الحليب

منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم وفيتامين د في النظام الغذائي اليومي يمكن أن تساعد في تقوية الأسنان وتبييضها إلى جانب ذلك ، فإن الكالسيوم والفوسفات في منتجات الألبان يوفران العناصر الغذائية الكافية لأسنانك ويعيدان بناء مينا الأسنان.

أطعمة أخرى يمكن إدراجها

على الرغم من أن منتجات الألبان والشوكولاتة كانا الخيارين الرئيسيين إلا أن الفواكه ممتازة أيضًا لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على صحة الفم.

الفواكه مثل الفراولة والتفاح والتوت البري غنية بالمواد المغذية كما أنها غنية بالألياف التي يمكن أن تنظف البلاك وتقلل من خطر التسوس.

عندما تمضغ هذه الفاكهة ، ينتج فمك المزيد من اللعاب الذي يعمل كحامي للأسنان ويزيل اللويحات كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الكمية.

يحتوي التوت أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أطعمة ضارة بأسنانك

في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تحسين صحة الفم ، إلا أن البعض الآخر قد يزيدها سوءًا. إذا كنت تتعامل بالفعل مع مشاكل الأسنان ، فمن الأفضل تجنبها إليك الأطعمة التي لا تفيد صحة فمك إذا تم تناولها بكميات زائدة.

-فاكهة حمضية

-قهوة

-حلوى

-مشروبات رياضية

نصائح للعناية بصحة فمك

يمكن أن تؤثر الخطوات الصغيرة بشكل كبير على صحة الفم على المدى الطويل لذا فإن بذل القليل من الجهود يوميًا يمكن أن يحافظ على صحة أسنانك ولثتك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها هي:

-الإقلاع عن التدخين

-اغسل أسنانك مرتين

-استخدم خيط الأسنان بعد كل وجبة