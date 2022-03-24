شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الأعصاب الطرفية من أعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الأعصاب الطرفية يعد من الأمراض المزمنة التي يصاب بها البعض، ولذا يجب يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" جميع ما تريد معرفته عن هذا المرض، من أعراض وأسباب وطرق التشخيص والعلاج.

ما هو مرض التهاب الأعصاب الطرفية؟

في بداية الأمر يجب أن نعرف أن الجهاز العصبي يعمل على وصل أعصاب المخ والحبل الشوكي والجهاز العصبي المركزي بالأعصاب في أطراف الجسم، وعند حدوث خلل في الأعصاب التي تصل إلي أطراف الجسم أي إرسال رسائل ألم خاطئة للمخ أو عدم ارسال الشعور الصحيح، هنا يمكن أن يشخص الشخص أنه مصاب بالتهاب الأعصاب الطرفية.

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية؟

هناك سببان للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية: مرضية، وأخرى ناتجة عن القيام ببعض العادات اليومية الخاطئة.

ما هي الأسباب المرضية المؤدية للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية؟

-الإصابة بمرض السكر.

-الأشخاص المصابون ببعض الأمراض المناعية كالذئبة الحمراء.

-الأشخاص المصابون بالهربس أو فيروس سي.

-المصابين بأورام الأعصاب.

-مرضي النخاع العظمي.

-المصابين بمشاكل في الكلي والكبد.

-في حالة الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

-الذين يخضون للعلاج الكيميائي.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية؟

-الشعور بالوخز.

-تنميل في اليدين أو القدمين ويمتد.

-ألم عند الحركة.

-حدوث خلل في توازن الجسم.

-ضعف عضلات الجسم.

كيف يتم تشخيص التهاب الأعصاب الطرفية؟

-خضوع المريض لبعض اختبارات الدم، ومنها للتعرف على نقص الفيتامينات والتأكد من الإصابة بالسكر.

-الأشعة المقطعية للتعرف على تشوهات العظام، والكشف عن الأورام.

كيف يتم علاج التهاب الأعصاب الطرفية؟

مسكنات لتقليل حدة الألم، وعلاجات مضادة للالتهابات، وفي حالة الإصابة بورم يتم استئصاله للتقليل من الضغط علي أعصاب الجسم.