شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية فعالة للعناية بالجروح المفتوحة.. منها العسل والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الجروح المفتوحة أكثر إيلامًا وإشكالية مقارنة بالجروح الطفيفة، في الأساس، الجرح أو الجرح المفتوح يعرض جسمك ويجعل البكتيريا الخارجية تدخل دون حماية من الجلد أو خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات.

و في كثير من الحالات، قد لا تكون المضادات الحيوية والمراهم هي أفضل فكرة، فهناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في مثل هذه المواقف. ووفقا لتقرير موقع health line نعرض العلاجات المنزلية المفيدة لعلاج الجرح المفتوح.





الثومالثوم علاج منزلي فعال للغاية لعلاج الجروح المفتوحة، حيث يحتوي على خصائص مفيدة من مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية التي يمكن أن تساعد على الفور في وقف النزيف وتقليل الألم وتسريع عملية الشفاء، بالإضافة إلى ذلك، الثوم لديه القدرة على تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية لمحاربة العدوى، إذا كان الجرح لا يزال ينزف ، يمكنك وضع 2-3 فصوص من الثوم المهروس فوقه.





الصبار

يعد الصبار من أفضل الطرق الطبيعية للعناية بالجروح المفتوحة، هذا العلاج السحري له خصائص مهدئة مضادة للالتهابات ومسكنات موجودة فيه والتي يمكن أن تحسن عملية الشفاء. يحتوي جل الصبار على مواد كيميائية نباتية تقلل الألم والالتهاب، يمكنك فتح ورقة صبار واحدة واستخراج الجل منها. ضع هذا الجل على الجرح المفتوح واتركه يجف لبضع دقائق. نظف المنطقة المصابة بالماء الدافئ واتركها تجف بمنشفة نظيفة.





الكركميحتوي الكركم على خصائص طبيعية مطهرة ومضادات حيوية تستخدم حتى للأغراض الطبية، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Molecular and Cellular Biochemistry ، فإن مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين عملية التئام الجروح عن طريق تعديل إنتاج الكولاجين. إذا كان الجرح لا يزال ينزف ، ضع الكركم عليه لوقف النزيف في الحال. يمكنك أيضًا شرب كوب من حليب الكركم ليلًا قبل النوم.

العسل

من المكونات الطبيعية الشهيرة للترطيب والشفاء العسل، يُعرف بأنه أحد أفضل العلاجات المنزلية لجروح اللسان، العسل مفيد أيضًا في الاستخدامات الطبية، يحتوي العسل على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يمكن أن يعمل كعامل مطهر للجروح المفتوحة عن طريق تجفيف وقتل البكتيريا حول المنطقة المصابة. يجب أن يكون العسل هو الخيار المفضل لديك لعلاج الجروح المفتوحة.





زيت شجرة الشاييستخدم زيت شجرة الشاي في كل من أغراض التجميل والشفاء. يمكنك استخدام 2-3 قطرات من هذا الزيت العطري لعلاج الجروح الطفيفة وفتح الجروح أيضًا.

زيت شجرة الشاي غني بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية من الألم، يمكنك وضع قطرة من زيت شجرة الشاي على الجرح المفتوح للشفاء بسرعة، يمكن أيضًا استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج البرد والسعال في قدر البخار.





القرفة

حتى القرفة لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في التئام الجروح، تحتوي القرفة على عوامل قوية لمكافحة الالتهابات وتقليل الالتهاب، كما أن لها مكونات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل الألم على الفور. علاوة على ذلك ، القرفة مفيدة أيضًا في علاج الحروق وشفاء الجلد عن طريق تبريده وتسكينه. يعالج الجروح المفتوحة بسرعة ويشتهر بالشفاء.





البصل كما أن البصل مليء بالخصائص المضادة للميكروبات المعروفة باسم الأليسين والتي تحمي الجرح من العدوى، قومي بتشكيل عجينة ناعمة عن طريق مزج البصل والعسل معًا، ضعه مباشرة على الجرح لتحسين عملية الالتئام. هذه مكونات يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة وليست فعالة فقط للعناية بالجروح المفتوحة ولكنها تساعد أيضًا في الشفاء التام. يجب عليك تطبيق الخليط يوميا بعد كل بضع ساعات للحصول على أفضل النتائج.