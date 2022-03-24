شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الجمبرى فى التخلص من الوزن الزائد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمبري يعد أحد أشهر المأكولات البحرية التي تتمتع بمذاق رائع، ويتمتع بفوائد غذائية رائعة للجسم، لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فمنها البروتين ، الفسفور والزنك والمغنسيوم، والأوميجا3، ومضادات الأكسدة المهمة للجسم.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy"، أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للجمبري، ومنها:

-يساعد في التخلص من الوزن الزائد:

يعد الجمبري المشوي خيارا غذائيا رائع للأشخاص متبعي الحميات الغذائية، لأنه يساهم بشكل كبير في زيادة شعورك بالشبع لفترة طويلة، والسبب أن الجمبري يحتوي على نسبة عالية من البروتين التي تأخذ وقتا في الهضم، كما أنه قليل السعرات الحرارية.

-يقوي العظام:

يرجع احتواء الجمبري على نسبة جيدة من البروتين، وأيضا المغنسيوم، إلى جعله خيارا غذائي رائع في تقوية العظام والحد من الإصابة بهشاشة العظام.

-تنظيم نسبة ضغط الدم:

يعد الجمبري من الخيارات الغذائية الرائعة لمرض ارتفاع ضغط الدم، فهو يساعد بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبته، والسبب أنه يحتوي على نسبة المغنسيوم .

-تقوية الجهاز المناعي:

يرجع احتواء الجمبري على نسبة عالية من الزنك إلى تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به.

-مفيد لصحة القلب:

يوفر الجمبري حمض الإيكوسابنتاينويك المضاد للالتهابات وحمض الدوكوساهيكسانويك ، وكلاهما من أحماض أوميجا 3 ، فيمكن أن تساعد زيادة تناولك لهذه الأحماض الدهنية أوميجا 3 في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.