شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للصنوبر أبرزهم الحفاظ على صحة المخ وتنظيم نسبة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصنوبر يعد من أنواع المكسرات التي يعشقها الكثيرون، فهو يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والحديد، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، ومضادات الأكسدة، والأوميجا3، ولذا تناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في إمداد الجسم بالعديد من الفوائد.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " thehealthy"، سنتعرف خلال الأسطر القادمة على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للصنبور، ومنها:

-تعزيز صحة المخ:

نظرا لاحتواء الصنوبر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله خيارا غذائيا رائعا للحفاظ على صحة المخ، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، فيقلل فرص الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي، ويساعد على زيادة التركيز، وتقوية الذاكرة، وتنشيط المخ.

-تقليل فرص الإصابة بالتهابات في الجسم:

يحتوي الصنوبر علي مضادات الأكسدة، وأيضا الأوميجا3، وهذه العناصر الغذائية لها دور ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالتهابات الجسم، ولذا لا تتردد في تناوله لتحسين الجسم.

-مفيد لصحة القلب:

يرجع احتواء الصنوبر للعديد من العناصر الغذائية، لجعله من الأطعمة المهمة للحفاظ علي صحة القلب، وخاصة عنصر المغنسيوم المهمة للقلب، وأيضا لتنظيم ضغط الدم والحد من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-تنظيم نسبة السكر في الدم:

قد تساعد الدهون والمعادن الصحية مثل المغنيسيوم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، والتحكم في مستوياته، فيساعد المغنيسيوم على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين ، والذي يمكن أن يحسن أيضًا التحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.