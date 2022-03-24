شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تناولها ليلا يساعدك على النوم.. منها كوب حليب دافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن أن يكون للأطعمة التي تتناولها قبل النوم تأثير كبير على نومك، والغذاء بالتأكيد مرتبط بالنوم، ويعد النظام الغذائي المتوازن ضروري للمساهمة في جودة النوم، وهذا بسبب العديد من المغذيات الكبيرة والصغرى، تلعب الأحماض الأمينية والمعادن وما إلى ذلك دورًا مهمًا في تنظيم الهرمونات ووظائف الجسم الأخرى. وبالتالي، فإن الأطعمة التي يستهلكها المرء تلعب دورًا رئيسيًا في الآلية المعقدة للنوم.

علاوة على ذلك ، لا يتعلق الأمر فقط باختيارك للأطعمة، بل في أي وقت وأي نسب للأكل، على سبيل المثال، من الأفضل ترك فجوة من ساعتين إلى ثلاث ساعات بين آخر وجبة في اليوم ووقت نومك. ذلك لأن تناول الكثير من الطعام وقرب موعد النوم يضع ضغطًا على الجهاز الهضمي ، وبالتالي يعيق جودة النوم.

ووفقا لموقع Onlymyhealth هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم .





فيما يلي الأطعمة الخمسة التي تساعد على جودة النوم: 1. الحليبكوب من الحليب الدافئ يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وفيتامين د والميلاتونين ، بالإضافة إلى التربتوفان المعروف بقدرته على تعزيز النوم السليم.





2. الكاجو تساعد في استرخاء الأعصاب وتحتوي على نسبة عالية من المنجنيز. وبالتالي ، من الجيد تضمين القليل في العشاء أو بعد غروب الشمس لأنها تساعد في النوم.





3 - جوزة الطيب غذاء طبي فعال يساعد في تهدئة الأعصاب وإفراز مادة السيروتونين. يجب تضمين هذا الطعام بكميات دقيقة فقط. مجرد رشة مليئة بجوزة الطيب كافية ، ويمكن تناولها بالحليب الدافئ.





4. الكربوهيدرات المعقدة

تساعد على إطلاق التربتوفان في الجسم والحث على النوم العميق. علاوة على ذلك ، فإن الكربوهيدرات المعقدة تبقيك مشبعًا ، مما يساهم أيضًا في الحصول على نوم مريح في الليل. الفكرة هي تناول الطعام بكميات مناسبة كجزء من العشاء.





5. البطاطا الحلوة تعد خيار رائع آخر لتناول الطعام في الليل، فهى غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ، وقد ثبت أن هذه المعادن تساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز النوم الجيد.