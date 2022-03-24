شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لتقليل أعراض التهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تكون التهابات المسالك البولية، خفيفة ويمكن أن تحل في بعض الأحيان إذا شربت كمية كافية من السوائل، يمكن أن يساعد تناول مسكن للآلام بدون وصفة طبية في تخفيف الانزعاج أثناء حل العدوى، تحتاج عدوى المسالك البولية التي تستمر لأكثر من يومين إلى العلاج بدورة من المضادات الحيوية، يمكن أن تصاب بمضاعفات خطيرة إذا انتقلت العدوى من مثانتك إلى كليتيك، في مثل هذه الحالات ، من غير المرجح أن توفر العلاجات المنزلية والمسكنات الراحة وقد تزيد من خطر حدوث مضاعفات، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

العلاجات المنزلية اشرب الكثير من الماء:

يمكن للسوائل أن تساعد جسمك على إزالة المزيد من البكتيريا المنتشرة في المثانة، احرص على شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا .

شرب عصير التوت البري:

يشيد عصير التوت البري منذ فترة طويلة بقدرته على علاج عدوى المسالك البولية ، ويحتوي على مركبات يعتقد أنها تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية، خلص بحث من كلية الطب بجامعة بوسطن إلى أن كوبًا يوميًا من عصير التوت البري لمدة 24 أسبوعًا ، قلل من تكرار التهابات المسالك البولية بنسبة 45٪ تقريبًا.

زيادة تناول فيتامين سي:

قد يساعد فيتامين ج في علاج عدوى المسالك البولية الخفيفة عن طريق زيادة حموضة البول وجعله أقل ملاءمة للبكتيريا،إذا لزم الأمر ، يمكنك زيادة تناولك من خلال الطعام أو بمكملات يومية.

يجب عليك تجنب أي طعام أو شراب يمكن أن يسبب تهيج المسالك البولية أو التهاب الأعراض. يشمل ذلك الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين، يمكن أن يساعد وضع وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أو ضغط دافئ على بطنك أو ظهرك في تخفيف الانزعاج الناتج عن عدوى المثانة .