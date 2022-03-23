شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من مرض الذئبة.. اعرف الأطعمة الصحية لتقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، حيث يصبح جهاز المناعة في الجسم مفرط النشاط ويهاجم الأنسجة السليمة، تسبب هذه الحالة التهابًا وتورمًا وتلفًا للمفاصل وأعضاء الجسم، بما في ذلك الجلد والقلب والكلى وغيرها. الذئبة قابلة للعلاج وغالبًا ما تتم إدارتها بالأدوية و اتباع نظام غذائي صحي، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

من الجيد تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات ، والأطعمة منخفضة السعرات ومنخفضة الدهون، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والكالسيوم وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي لمرض الذئبة، لأن مرض الذئبة هو حالة التهابية، فمن المحتمل أن الأطعمة التي تقاوم الالتهاب يمكن أن تقلل من أعراض الذئبة، تتضمن بعض الأطعمة المضادة للالتهابات التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلى:

الأسماك :

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية - حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) - في الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والسردين والتونة.،يمكن لـ EPA و DHA تقليل الالتهاب الذي يؤدي إلى العديد من الحالات الطبية، بما في ذلك أمراض القلب والتهاب المفاصل الالتهابي.

الفواكه والخضراوات :

تحتوي المنتجات الملونة مثل السبانخ والخس والجزر والتوت والبرتقال وغيرها على مضادات الأكسدة والبوليفينول ، وهي مركبات نباتية طبيعية لمكافحة الالتهاب.

أحماض أوميجا الدهنية النباتية : تحتوي المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الجوز وبذور الكتان والفاصوليا وزيت فول الصويا على حمض ألفا لينولينيك .

الحبوب الكاملة :

يجب أن يهدف الأشخاص المصابون بمرض الذئبة إلى تناول الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة، تشمل خيارات الحبوب الكاملة التي يجب تضمينها في نظام غذائي صديق لمرض الذئبة الأرز والشعير والبرغل ودقيق الشوفان والكينوا والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الزبادي ومنتجات الألبان:

تظهر الأبحاث أن نوعًا من البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى قد تقلل من أعراض المرض لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض الذئبة.