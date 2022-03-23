شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعانى من احتقان الصدر.. تعرف على العلاجات المنزلية لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث احتقان الصدر عندما تلتهب رئتيك وممراتك الهوائية السفلية وتمتلئ بالمخاط، المعروف أيضًا باسم البلغم، المخاط عبارة عن سائل لزج يساعد في احتجاز الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى حتى لا تتمكن من دخول خلاياك، يمكن أن يصبح هذا السائل مفرطًا أو مجففاً، مما يجعله أكثر سمكًا، إنه عرض مزعج ولكنه شائع في الالتهابات الفيروسية، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth"

علاجات احتقان الصدر:

الوقت والراحة هما الشيئان الوحيدان اللذان يمكن أن يساعدا في الإصابة بعدوى فيروسية، إذا كان المخاط سميكًا ، فقد يكون من الصعب إطلاقه من رئتيك، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية في تقليل الانزعاج أثناء التعافي.

شرب سوائل صافية:

البقاء رطبًا يحافظ على صحة خلاياك، قد يساعد شرب السوائل الصافية أيضًا في علاج احتقان الصدر لأنه يحافظ على لزوجة المخاط، قد توفر السوائل الساخنة فائدة إضافية لبخارها ، والذي يمكن أن يدخل مجرى الهواء ويضيف الرطوبة، من القواعد الأساسية الجيدة للترطيب شرب كمية كافية من السوائل لجعل البول شاحبًا.

تشمل السوائل الصافية التي يمكنك شربها للحفاظ على رطوبتك أثناء إصابتك باحتقان الصدر ما يلي:

شاي ساخن

شاي بارد

ماء

عصائر خالية من السكر

شوربة

استخدم أجهزة ترطيب الهواء:

تضيف أجهزة ترطيب الهواء الرطوبة إلى الهواء وتساعد على منع الجفاف الذي يمكن أن يكون مزعجًا لمن يعانون من احتقان الصدر، عندما تتنفس قطرات بخار الماء ، فإنها تضيف الرطوبة إلى الممرات الأنفية والممرات الهوائية، هذا التزليق الطبيعي مفيد في الحفاظ على حركة المخاط ، حتى تتمكن من تخليص جسمك من الفيروس.

خذ حمامًا ساخنًا:

تبين أن استنشاق البخار الناتج عن الدش الساخن يساعد في تخفيف احتقان الصدر ، يعتبر استنشاق البخار الطريقة المفضلة لإدخال العوامل العلاجية إلى رئتيك.

النوم مع وسادتين:

بناءً على ارتفاع كل وسادة ، قد ترغب في إجراء بعض التعديلات على الوسائد ووضعية النوم، تشير الأبحاث إلى أن الارتفاع المناسب (حوالي 5 سم) يساعد على تدفق الهواء إلى الرئتين ويدعم أداء الجهاز التنفسي المستقر، يمكن للوسائد المرتفعة جدًا أن تدعم رقبتك بطريقة تعيق تدفق الهواء المناسب.

يمكن أيضًا أن تساعد إضافة وسادة بين ساقيك أثناء النوم على جانبك والحفاظ على ظهرك مستقيماً ، أو الاستلقاء على ظهرك مع رفع رأسك وركبتيك مع وسادة تحت ركبتيك ، في تقليل ضيق التنفس المرتبط باحتقان الصدر.

استخدم الزيوت الأساسية:

الزيوت الأساسية هي مستخلصات نباتية قوية لها درجات مختلفة من الخصائص العلاجية، يمكن أن يكون استخدامها لتكملة العلاجات المنزلية الأخرى مثل استنشاق البخار أو ترطيب الهواء مفيدًا عند القيام به بشكل صحيح، يعتبر زيت الأوكالبتوس خيارًا شائعًا لاستنشاق البخار للمساعدة في تخفيف الالتهاب واحتقان الصدر.