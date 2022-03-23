سرطان العظام.. ما هي أبرز الأعراض التي تدلّ عليه؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 4:10 مساءً

تختلف أنواع مرض السرطان التي يمكن أن تصيب معظم أعضاء الجسم. وتختلف الأعراض التي تؤشر الى كل نوع.

ويُعد سرطان العظام (Bone Cancer) أحد أنواع السرطان غير الشائعة، ويحدث عند نمو وتطور خلايا العظام بشكل غير طبيعي،[١] ويعد ألم العظام العرض الأكثر شيوعًا، أما بالنسبة للأعراض الأخرى فهي تختلف وفقًا للمنطقة المصابة وحجم السرطان،[٢]ومع ذلك لا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بسرطان العظم؛ إذ قد تظهر لأسبابٍ أخرى مختلفة

• سرطان العظام الأولي الذي يبدأ في خلايا العظام أو الغضاريف. أكثر أنواع السرطانات الأولية شيوعاً هي الساركوما العظمية والساركوما الغضروفية. يمكن أن تؤثر على أي عظام في الجسم، ولكنها غالباً ما تؤثر على العظام القريبة من الركبة. هذه السرطانات نادرة جداً عند البالغين فوق سن الأربعين في حين ظهورها يكون لدى فئتي الشباب والأطفال. “يمكن لهذه السرطانات أن تغزو الأنسجة المجاورة، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا هو السبب في أن الجراحة هي خط العلاج الأول”، وفقاً للدكتور توماس فوترين، اختصاصي الأورام والمعالجة الإشعاعية في باريس.

• نقائل العظام (انتشار الورم الخبيث): “يبدأ السرطان الأولي في جزء آخر من الجسم ثم ينتشر إلى العظام: نحن نتحدث عن النقائل العظمية. هذا السيناريو أكثر شيوعاً من سرطانات العظام الأولية”، يضيف الطبيب.

يمكن أن تؤدي العديد من السرطانات إلى نقائل العظام مثل سرطان الثدي أو الرئة أو الكلى أو البروستاتا (لدى الرجال) أو الغدة الدرقية أو الرحم. يمكن أن ينتشر الورم الأساسي إلى أي عظام في الجسم: الفقرات أو الأضلاع أو عظم الورك أو عظم القص أو حتى الجمجمة.

أعراض سرطان العظام

• أعراض سرطانات العظام الأولية: غالباً ما يظل سرطان العظام بدون أعراض لفترة طويلة.

– العلامات الأولى ليست محددة: الإرهاق، فقدان الوزن، الحمى، التعرق.

– ظهور كتلة أو انتفاخ ملموس على عظم يتوافق مع الورم.

– ألم في المنطقة المصابة.

– صعوبة في تحريك الطرف المصاب. يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى فقدان القدرة على الحركة.

– كسور العظام.

• أعراض سرطانات العظام الثانوية: في حالة النقائل العظمية، يكون ألم العظام مرتبطاً بذكريات الألم الأول. ومع ذلك، يكتشف المريض عموماً النقائل العظمية في وقت التقييم الذي يتم إجراؤه في سياق السرطان الأولِي، وحتى قبل أن تسبب هذه العلامات السريرية.