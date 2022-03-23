شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق التنفس قد يكون علامة نوبة قلبية .. أعراض لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أن ضيق التنفس قد يكون علامة على نوبة قلبية، ووفقا للباحثين حسب موقع " timesnownews فإن المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس أو التعب لديهم توقعات قد تكون أسوأ للمرض أسوأ من أولئك الذين يعانون من ألم في الصدر، كما تقل احتمالية بقائهم خارج المستشفى بسبب مشاكل في القلب خلال فترة الـ 12 شهرًا.

وأضاف الباحثون أن "ضيق التنفس والإرهاق الشديد كانا أكثر أعراض النوبات القلبية شيوعًا لدى النساء وكبار السن والمرضى الذين يعانون من حالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى وأمراض الرئة".

ألم الصدر هو السمة المميزة لاحتشاء عضلة القلب، ولكن قد تكون هناك شكاوى أخرى مثل ضيق التنفس، أو آلام أعلى البطن أو الرقبة، أو فقدان الوعي المؤقت (الإغماء) هي السبب في الذهاب إلى قسم الطوارئ.

ركزت الدراسة على احتشاء عضلة القلب غير المرتفع، وهو نوع من النوبات القلبية حيث يصبح الشريان الذي يغذي القلب بالدم مسدودًا جزئيًا.

شملت الدراسة 4726 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق تم قبولهم باستخدام بمشاكل عضلة القلب بين أكتوبر 2010 وسبتمبر 2019.

تم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات حسب الأعراض الرئيسية عند العرض. كان ألم الصدر هو الأعراض الأكثر شيوعًا (4313 مريضًا ؛ 91 في المائة) ، يليه ضيق التنفس / التعب (332 مريضًا ؛ 7 في المائة) والإغماء (81 مريضًا ؛ 2 في المائة). الإغماء هو فقدان مؤقت للوعي ناتج عن انخفاض ضغط الدم.

كان المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس / التعب أكبر سناً بشكل ملحوظ من المجموعتين الأخريين ، بمتوسط ​​عمر 75 عامًا مقارنة بـ 68 عامًا في مجموعة آلام الصدر و 74 عامًا في مجموعة الإغماء.

كان أولئك الذين يعانون من ضيق التنفس / التعب أكثر شيوعًا من النساء (42 في المائة) مقارنة بالمرضى الذين يعانون من آلام في الصدر كأعراض رئيسية (29 في المائة من النساء) أو الإغماء (37 في المائة من النساء).

مقارنة بالمجموعتين الأخريين ، كان المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس / التعب كأعراضهم الرئيسية أكثر عرضة للإصابة أيضًا بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

"تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى النظر في تشخيص احتشاء عضلة القلب حتى عندما تكون الشكوى الأساسية ليست ألمًا في الصدر. بالإضافة إلى أعراض النوبة القلبية التقليدية المتمثلة في ألم الصدر أو الضغط أو الثقل الذي ينتشر في أحد الذراعين أو الرقبة أو الفك. يجب على الناس طلب المساعدة الطبية العاجلة إذا عانوا من ضيق في التنفس لفترة طويلة ".