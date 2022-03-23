شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قسطرة قلبية حديثة لينة وصلبة وتتأقلم حسب درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة " medicalxpress"، تطورا جديدا في القسطرة، حيث طور المهندسون في EPFL و ETH المعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزورخ بروسيا، قسطرة قلبية ذات سمات حديثة وجديدة، ذات صلابة متغيرة ومصنوعة من خيوط غير سامة يمكنها الانتقال بين الحالات بطريقة لينة وسهلة، وقد تجعل التدخلات الجراحية طفيفة التوغل، وتساعد على علاج عدم انتظام ضربات القلب بشكل أسرع وأسهل.

وتستخدم القسطرة القلبية في العديد من العمليات الجراحية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، فيمكن للجراحين استخدام نوع معين من القسطرة للوصول إلى القلب، بدلاً من فتح صدر المريض، و يتم إدخال القسطرة في الشريان وتنتقل إلى منطقة العلاج.

وتوجد حاليًا أنواع مختلفة من القسطرة والطرق ، لكنها جميعًا مصحوبة بقيود، فالقسطرة المغناطيسية السريرية الحالية ، يمكن أن تنحني في اتجاه واحد فقط في كل مرة ولا تتمتع بالبراعة المطلوبة والليونة.

وحول ذلك يقول الدكتور إيجور بيسكاريف، سيكون من المفيد أن تصبح القسطرة سهلة ولديها ليونة وفي نفس الوقت صلابة لكي تنحني بحرية وتصل إلى المناطق الصعبة، وتساعد على التمكن من التحكم في الضغط الجيد على المناطق التي يجب علاجها.

ولذلك ، صمم مهندسو EPFL وزملاؤهم في ETH Zurich نموذجًا أوليًا للقسطرة يمكن تعديل مرونتها وصلابتها أثناء العملية، فالجهاز مجهز بجزئين يسمحان بتغيير الصلابة الفردي، و يتكون كل جزء من ثلاث طبقات، فتتكون الطبقة الداخلية من الأنبوب على الكابلات اللازمة لتشغيل القسطرة ونظام التبريد، وتتكون الطبقة المركزية من بوليمر ذاكرة موصل الشكل، والذي يعمل في نفس الوقت كمسخن ، ومستشعر درجة الحرارة ، وركيزة صلابة متغيرة، أما الطبقة الخارجية فمصنوعة من السيليكون وتغلف الجهاز، و يسمح لهذا الهيكل البسيط بتصنيع قسطرة بحجم 2.3 مم في القطر ، مما يجعلها مناسبة لعمليات القلب، واستخدم المهندسون طريقة تصنيع تسمى "تقنية الغمس".

فالنموذج الأولي مصمم للملاحة المغناطيسية عن بعد، فرأس القسطرة مزود بمغناطيس صغير يمكن أن ينتقل عبر الجسم عن طريق مجال مغناطيسي خارجي.

ويقول الدكتور داريو فلوريانو أحد القائمين علي صناعة الجهاز، إنه من خلال تليين وتيبس الأجزاء الفردية بشكل انتقائي، يمكن للقسطرة أن تتكيف بشكل أفضل مع الجسم أثناء التنقل، وتحافظ على الانحناء المطلوب عند الحاجة، ويتحكم الجراحون في حركة القسطرة بمساعدة عصا التحكم، ومع ذلك ، تتوفر خيارات أخرى فلا تحتوي القسطرة اليدوية على مغناطيس ويتم توجيهها يدويًا بدلاً من ذلك و يستخدم الجراحون الأشعة السينية لصور للقسطرة بشكل مستمر ومعرفة مكانها في أي لحظة.