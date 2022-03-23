أهمية إجراء اختبار فيريتين الدم والنسب الطبيعية له

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القاهرة - سامية سيد - يقيس اختبار فيريتين الدم مستوى الفيريتين، وهو بروتين تخزين الحديد الرئيسي في الجسم، ويطلب الطبيب الاختبار جنبًا إلى جنب مع اختبارات أخرى للمساعدة في تقييم مخزون الحديد في الجسم، مثل اختبار مستوى الحديد أو القدرة الكلية لربط الحديد، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء اختبار اختبار فيريتين الدم والنسب الطبيعية لها، بحسب موقع "medlineplus".

ويمكن أن تشير المستويات العالية من الفيريتين إلى اضطراب تخزين الحديد ، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية، أو مرض مزمن.

تدل المستويات المنخفضة من الفيريتين على نقص الحديد الذي يسبب فقر الدم (انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين).

ما هو الفيريتين؟

الفيريتين هو بروتين تخزين الحديد الرئيسي في الجسم ويمكن استخدام مستويات الفيريتين لقياس كمية الحديد في الجسم بشكل غير مباشر.

كيف يمكن الاستعداد لاختبار الفيريتين في الدم؟

يستخدم اختبار فيريتين دم الوريدي الذي يتم سحبه كما هو الحال في أي فحص دم روتيني والصيام ليس ضروريا لهذا الاختبار.

ما هي النتائج الطبيعية لاختبار الفيريتين؟

تتراوح مستويات الفيريتين الطبيعية من 12 إلى 300 نانوجرام لكل مليلتر من الدم للذكور و 12 إلى 150 نانوجرام / مل للإناث.

ويمكن أن تشير المستويات الأعلى من المعتاد من الفيريتين إلى اضطراب تخزين الحديد مثل داء ترسب الأصبغة الدموية وهو اضطراب وراثي يحدث فيه تراكم مفرط للحديد في الجسم وفي الأفراد الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي ، يكون الامتصاص اليومي للحديد من الأمعاء أكبر من الكمية اللازمة لتعويض الخسائر نظرًا لأن الجسم الطبيعي لا يمكنه زيادة إفراز الحديد ، فإن الحديد الممتص يتراكم في الجسم.