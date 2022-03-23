شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء”: تجنبوا استخدام منتجات التجميل عند ظهور هذه العلامات عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت هيئة الغذاء والدواء، الأربعاء، بعدم استخدام منتجات التجميل عند ظهور أحد علامات انتهاء صلاحيته، مثل: تغير لونه أو رائحته.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المنتج يعتبر غير قابل للاستخدام عند تغير لونه أو رائحته أو قوامه، مثل (جفاف المنتج، أو تكتله، أو انفصال تركيبته).