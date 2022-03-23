قبل موعد رمضان 2022.. علاجات منزلية للحموضة وحرقة المعدة

بيروت - نادين محمد -

الحموضة المعوية هي شيء شائع جدًا خصوصاً في شهر رمضان ؛ إنه شعور يمكن أن يؤدي إلى سهر الليالي ويشعر بعض الناس أيضًا بإحساس حارق في الصدر بعد تناول الافطار في رمضان.

الحموضة المعوية وهي أحد أعراض ارتداد الحمض الذي تفرزه المعدة، وهي حالة تنتقل فيها محتويات المعدة إلى المريء. يُطلق على الحموضة المعوية أيضًا اسم الارتجاع المعدي المعوي؛ قد يشعر الشخص بحرقة في المعدة عندما يفرز حمض المعدة ويلامس بطانة المريء.

أعراض الحموضة المعوية

إحساس حارق في الصدر يمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى ساعتين.

ألم في الصدر عند الاستلقاء أو الانحناء لأسفل

شعور بالحرقان في الحلق

صعوبة في البلع

طعم حار أو حامض أو مالح في مؤخرة الحلق

التهاب الحلق وآلام المعدة المزمنة

ما الذي يسبب الحموضة المعوية؟

يمكن أن تحدث الحموضة المعوية لعدة أسباب تتعلق بالعادات الغذائية وتغييرات نمط الحياة ومستويات التوتر:

تناول كميات كبيرة من الطعام

الأكل قبل النوم مباشرة

مستويات عالية من التوتر

الحمضيات

الأطعمة الغنية بالدهون

المشروبات الغازية

المشروبات المحتوية على الكافيين

زيادة الوزن

التدخين

ارتداء الأحزمة والملابس الضيقة

اطلبي عناية طبية فورية إذا شعرت بما يلي:

ألم شديد في الصدر أو ضغط يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية مع أعراض أخرى مثل ألم في الفك أو صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

الغثيان أو القيء المستمر

تغير في لون البراز

فقدان الوزن المفاجئ بسبب ضعف الشهية أو صعوبة الأكل

إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة

قيء دموي

نصائح لتجنب الحموضة

تجنبي تناول أدوية بدون داع

اتباع نظام غذائي صحي

الكف عن التدخين

تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية

تجنب المشروبات الغازية والكافيين

النوم مع رفع الرأس على الوسادة

تجنب الملابس الضيقة

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر

التمرين بانتظام

اتبعي نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات

تجنبي الأطعمة الحارة

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1- ماء جوز الهند

غني بالألياف ويساعد على تهدئة الجهاز الهضمي. كما أنه يحمي المعدة من إنتاج الأحماض الزائد. لذا ، فإن تناول كوبين من ماء جوز الهند يوميًا يساعد في تخفيف حرقة المعدة.

2- أوراق النعناع

النعناع يساعد على تهدئة الالتهابات كما أنه يعزز عملية الهضم، من ثم يحد من الشعور بالحموضة.

3-اللبن

يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك وبالتالي يساعد على تهدئة الحموضة في المعدة. تناولي كوبًا من اللبن الرائب بعد كل وجبة للحصول على راحة فورية من ارتداد الحمض.

4-الموز

الموز أحد أكثر الأطعمة فعالية عندما يتعلق الأمر بعلاجات حرقة المعدة، وللإمساك ولتحسين حركة الأمعاء. كما أنه يوفر راحة فورية من الحموضة أيضًا. تناولي الموز على الإفطار أو تناوليه عندما تشعرين بحرقان. يمكنك أيضًا عمل مخفوق الموز ، ببساطة امزجي الموز بالحليب البارد وتناوليه.

5- عصير البطيخ

البطيخ يحافظ على رطوبة الجسم خاصة خلال فصل الصيف، كما أنه يهدأ الحموضة بفضل خصائصه المبردة. تناولي كوبًا واحدًا من عصير البطيخ في الصباح بعد الإفطار أو عند الحاجة.