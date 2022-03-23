عصير الكرفس للتخسيس والتخلص من السموم

بيروت - نادين محمد -

عصير الكرفس له العديد من الفوائد الصحية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وطرد السموم من الجسم.

لا يوجد طعام بمفرده يمكن أن يساعد في تخسيس الوزن، بينما النظام الغذائي الصحي والرياضة وخفض السعرات الحرارية، جميعها خطوات تساعد في تخسيس الوزن بشكل صحي.

فوائد المكونات المستخدمة في عصير الكرفس

١- الكرفس

الكرفس منخفض السعرات الحرارية، وفي الوقت عينه غني بالألياف الغذائية اللازمة لفقدان الوزن. تساعد إضافة عصير الكرفس إلى نظامك الغذائي في روتينك اليومي في الحصول على الفوائد الكاملة لأليافه ومعادنه. يساعد الكرفس أيضًا في تعزيز الهضم وتقليل الانتفاخ. تساعد النسبة العالية من الماء في الكرفس على منع الجفاف.

٢- الزنجبيل

أظهرت الدراسات والأبحاث أن زيادة الوزن يمكن أن تسبب تلف الخلايا والالتهابات التي تسببها الجذور الحرة في الجسم. تساعد خاصية مضادات الأكسدة في الزنجبيل في السيطرة على هذه الجذور الحرة ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات أن تقاوم الالتهاب. الزنجبيل كغذاء أو مكمل أو مشروب يساعد في حماية جسمك من السمنة والأمراض المزمنة.



٣- الخيار

الخيار معروف بفوائده الصحية العديدة التي تشمل منع الجفاف والإمساك. يعمل على إزالة السموم وتنظيف الجسم. يوفر الخيار فيتامين ج وفيتامين ك وهما من العناصر الغذائية الأساسية ومفيد لرحلة فقدان الوزن. هذا الخضار منخفض السعرات الحرارية ما يجعله خيارًا رائعًا لفقدان الوزن.

٤- خل حمض التفاح

أظهر خل التفاح أنه يعزز الشعور بالشبع مما يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية. لكن لا يمكن أن يغير وحده مؤشر كتلة الجسم وحقيقة أنه يدعي أنه يساعد في إنقاص الوزن أمر غير محتمل لأن الدراسات التي أجريت عليه قليلة.

وصفة عصير الكرفس للتنحيف والتخلص من السموم

إليك كيفية تحضير عصير الكرفس بجميع المكونات التي تمت مناقشة فوائدها أعلاه

المكونات المستخدمة

1 ساق كرفس

1 جذور الزنجبيل الطازجة

خيارة صغيرة

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح

رشة ملح صخري

الطريقة

خذي الخلاط وأضفي القطع المفرومة من 1 ساق كرفس ، 1 بوصة من جذور الزنجبيل الطازجة المفرومة و 1 قطعة صغيرة من الخيار المفروم. امزجيهم جيدا.

لا تحتاجي إلى إضافة الماء لأن المكونات غنية بالمياه لذا يمكن مزجها بسهولة. الآن خذي قطعة قماش من الشاش واعصري العصير منها.

خذي كوبًا وأضفي هذا العصير وأضفي ملعقة كبيرة من خل التفاح ورشة ملح صخري حسب ذوقك.

تناول هذا العصير على معدة فارغة كل يوم.

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