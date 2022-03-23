تناول “التوت البري” يومياً يساعد على تحسين وظائف القلب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

انتشرت أمراض القلب بين الكثيرين بسبب نمط الحياة غير الصحي وكثرة اللجوء للوجبات السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون والزيوت المهدرجة، وهناك عدة نصائح للحفاظ على صحة القلب والشرايين وعضلة القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة “كينجز كوليدج” لندن، إلى أن تناول التوت البري يومياً يمكن أن يكون مفتاح صحة القلب، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا ما يعادل 100 جرام من التوت البري يومياً، شهدوا علامات تحسن في وظائف القلب بعد شهر واحد، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وادعى الباحثون، أن آثار التوت البري الغني بمضادات الأكسدة على تدفق الدم في الشرايين تبدأ في الظهور في غضون ساعتين فقط، حيث أنه لطالما اشتبه في أن التوت البري يحافظ على صحة القلب عن طريق منع الالتهاب وحماية الخلايا من التلف.

وأظهرت الدراسات السابقة أنها يمكن أن يساعد تناول التوت البري في منع التهابات المسالك البولية، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة وقرحة المعدة والسرطان، ولكن ينصح الأطباء بتناول التوت البري نيئاً بدل من تناوله عصير الذي غالباً ما يكون محملاً بالسكر.

في أحدث دراسة، قام الباحثون بتتبع 45 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاماً على مدار شهر لمعرفة كيف يؤثر التوت البري على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والشرايين، تم إعطاء المشاركين مسحوق توت بري كامل ما يعادل 100 جرام من التوت البري الطازج يومياً وقارنوا بمجموعة أخرى حصلوا على دواءً وهمياً.

ولاحظ الرجال الذين تناولوا التوت البري كل يوم أن شرايينهم تتسع بنسبة 1.1 ٪ بعد شهر، وهي علامة رئيسية على تحسن تدفق الدم، وعندما تضيق الشرايين، يمكن أن يقلل تدفق الدم إلى القلب ويؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية وحتى النوبة القلبية، ومع ذلك لم يكن هناك أي تحسن في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم أو الكوليسترول أو مستويات السكر في الدم.

ويقول البروفيسور كريستيان هيس، خبير القلب والأوعية الدموية في جامعة “ساري” والذي شارك في الدراسة، أنه تقدم الدراسة نتائج قوية على أن التوت البري يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الأوعية الدموية حتى في الأشخاص الذين يعانون من مخاطر القلب والأوعية الدموية المنخفضة.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن المستقلبات المحددة الموجودة في الدم بعد تناول التوت البري مرتبطة بالآثار المفيدة، وقام الباحثون بقياس “تمدد التدفق” “FMD”، والذي يشير إلى اتساع الشرايين نتيجة لزيادة تدفق الدم.

وتابع الباحثون، فحص مرض الحمى القلاعية بعد ساعات من تناول المسحوق، وكذلك بعد شهر من الاستهلاك اليومي، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا التوت البري رأوا أن شرايينهم تتسع بنسبة 1.5 ٪ في غضون ساعتين من الاستهلاك مقارنة بمجموعة التحكم.