شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذرك أن كليتك في خطر.. أبرزها تغير لون البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلي من أهم أعضاء الجسم، والمسئولة عن طرد السموم من الجسم عن طريق عملية التبول، ويعد شهر مارس هو شهر التوعية الخاصة بصحة الكلي، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أبرز الأعراض التي تدل علي وجود مشكلة في الكلي، ومنها:

-حدوث تغير في البول:

ظهور رغاوي أو ألم شديد خلال عملية التبول ويصاحب ذلك تغير لون البول إلي الداكن جميعها تعد من الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة في الكلي.

-الطفح الجلدي:

عندما يتراكم السموم داخل الجسم، يزداد لديك فرص ظهور طفح جلدي أو جفاف في الجلد، وهذا يعني أن جسمك يساعد نفسه للتخلص من السموم المتراكمة داخله.

-تورم الجسم:

في أغلب الأحيان يحدث التورم في اليدين والقدمين، وهذا يعد علامة علي وجود مشكلة ما في الكلي.

-قلة التركيز:

زيادة نسبة السموم في الجسم تعد من أبرز الأسباب المؤدية لقلة التركيز، فالسموم تساهم في قلة تدفق الأكسجين إلي المخ، وهذا يتسبب في شعورك بضعف التركيز.

-ألم أسفل الظهر:

الكليتين تقعان أسفل الظهر، ولذا عند الإصابة أو حدوث مشكلة فيها يزداد فرص الشعور بألم يصعب تحمله.