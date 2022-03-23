شكرا لقرائتكم خبر عن الارتجاع الحمضي.. أبرز الأعراض وكيف تعالجه بدون دواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتجاع حمض المعدة هي حالة يندفع فيها حمض المعدة الذي يتم إطلاقه بشكل طبيعي لهضم الطعام إلى أعلى المريء، ويمكن أن تحدث هذه الحالة في أي وقت، أثناء الوجبات أو أثناء النوم ويمكن أن تسبب أعراضًا شديدة.

في الحالات القصوى، قد يؤدي ارتجاع الحمض إلى سرطان المريء، ولكن قبل الوصول إلى مثل هذه الاستنتاجات، يحتاج الشخص إلى توخي الحذر من الأسباب والأعراض وأساليب الوقاية من ارتداد الحمض والجواب ليس فقط الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

ما هي أسباب حمض المعدة؟

في حين أن هناك عددًا من أسباب ارتداد الحمض، فإن الجينات هي السبب الشائع، إلا أن الولادة بفتق الحجاب الحاجز هي عامل خطر تم التقليل من شأنه ويمكن أن يزيد الضغط في البطن. تشمل الأسباب الأخرى لارتداد الحمض وفقا لموقع " timesnownews":

الحمل

رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر

السعال المزمن

التدخين

جراحة شد البطن

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

ما هي أعراض حمض المعدة؟

يمكن أن يؤدي ارتجاع الحمض إلى ظهور أعراض ضارة مثل:

السعال المزمن

حرقة من المعدة

صعوبة في البلع - عسر البلع

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

التهابات الأذن

كثرة الالتهاب الرئوي

التنقيط الأنفي الخلفي

كيف تمنع الحمض بدون دواء؟

إذا كان ارتجاع الحمض أمرًا متكررًا بالنسبة لك، فبدلاً من زيادة الاعتماد على أدوية الحرقة التي لا تستلزم وصفة طبية، يوصي الخبراء بتحديد السبب الأساسي ثم اختيار العلاج والوقاية.

إذا كنت على استعداد لمنع ارتداد الحمض بشكل طبيعي، فقد تساعدك التغييرات التالية في نمط الحياة:

قلل من تناول الكافيين - فهي تحفز إنتاج حمض المعدة

قلل من تناولك للشوكولاتة

تجنب الأكل والشرب بكثرة قبل النوم

فقدان الوزن

الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي (BMI)

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يشتمل على الكثير من الفاكهة والخضراوات

الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمحفوظة - يمكن أن تؤدي المواد الكيميائية والسكريات المضافة والمواد الحافظة إلى حدوث ضائقة في الجهاز الهضمي.

تجنب الإفراط في الأكل

تدرب على التحكم في الجزء

تدرب على الأكل اليقظ

تجنب الأكل المجهد

تتضمن النصائح الأخرى التي يمكن أن تساعد في منع ارتداد الحمض ما يلي: