شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الزيتون غنى بمضادات الأكسدة ويحميك من الأمراض.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف زيت الزيتون على نطاق واسع بأنه أحد أكثر الزيوت الصحية في العالم، وزيت الزيتون البكر الممتاز هو أعلى جودة زيت زيتون متاح، يتم استخراجه من ثمار الزيتون دون استخدام أي حرارة أو مواد كيميائية، في هذه التقرير نتعرف على الفوائد الصحية الرئيسية لإضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامك الغذائي، بناءً على أحدث الأدلة العلمية، بحسب موقع "olivewellnessinstitute".

فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز1. زيت الزيتون البكر الممتاز هو مصدر رائع لمضادات الأكسدة والدهون الصحية

يتم تكرير زيت الزيتون العادي وتجريده من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الهامة في المقابل ، تضمن عملية الاستخراج الطبيعية المستخدمة لإنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز احتفاظه بجميع العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة من ثمار الزيتون.

على وجه الخصوص، يحتوي على أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من المركبات الفينولية ، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة و الجذور الحرة هي جزيئات تسبب تلف الخلايا وتساهم في المرض وعملية الشيخوخة.

تركيبة الدهون لزيت الزيتون البكر الممتاز هي أيضًا مساهم رئيسي في صحته. تتكون بشكل أساسي من الدهون الأحادية غير المشبعة (حوالي 73٪) ، وهي دهون صحية للقلب وهي عنصر أساسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

تربط الدراسات باستمرار النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة بالتأثيرات الإيجابية على مؤشرات أمراض القلب والأوعية الدموية وهذا يشمل انخفاض علامات الالتهاب المزمن وضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم

2. يساعد المزيد من زيت الزيتون في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يبدو أن المركبات النشطة في زيت الزيتون البكر الممتاز لها خصائص قوية لحماية القلب ، مثل المساعدة في خفض ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين

وجدت دراسة تضمنت بيانات من أكثر من 840.000 شخصًا ، أن أولئك الذين تناولوا كمية كبيرة من زيت الزيتون كانوا أقل عرضة بنسبة 9٪ للإصابة بأمراض القلب و 11٪ أقل عرضة للوفاة مبكرًا مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من زيت الزيتون (8).

3. قد يحمي زيت الزيتون من السكتة الدماغية

ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالزيتون يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الدراسات القائمة على الملاحظة

4. قد يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى

يُعتقد أن المركبات الفينولية الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز تساعد في استقلاب الجلوكوز وتحسين حساسية وفعالية الأنسولين.

تضمين زيت الزيتون في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 13٪. بالمقارنة مع نظام غذائي منخفض الدهون ، وجد أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يساعد في جعل نسبة الجلوكوز في الدم طبيعية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري من النوع الثانى.

5. استهلاك زيت الزيتون قد يحسن صحة العظام

قد يمنع زيت الزيتون ، وخاصة الغني بالبوليفينول مثل زيت الزيتون البكر الممتاز ، فقدان العظام مع تقدم العمر.

تقترح الدراسات التي أجريت على الحيوانات والإنسان أن زيت الزيتون يمكن أن يمنع إعادة امتصاص العظام (انهيار الكالسيوم) ويزيد من تكوين العظام.

يبدو أن نتائج دراسة حديثة أجريت على 870 مشاركًا تدعم هذه النظرية ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز لديهم خطر أقل بنسبة 51٪ للإصابة بكسور العظام.