شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أفضل خطة غذائية صحية بعد إجراء التلقيح الاصطناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المرأة في حب طفلها ورعايته في اللحظة التي يتم فيها الحمل، بالنسبة للنساء اللواتي لم يكن قادرات على الحمل بشكل طبيعي واتباع العديد من الحيل المساعدة، يخضعن للتلقيح الصناعي، هذا الإجراء الذي يعد أملا جيدا لكي تصبحين أما.

فإذا حدث الحمل من خلال التقليح الصناعي، فأنت بحاجة إلى رعاية إضافية لنفسك ولجنينك، ولذا يقدم للتقرير التالى الذي نشر علي موقع " onlymyhealth"، خطة النظام الغذائي التي تم تصميمها خصيصًا للأمهات، والتي يجب عليهن اتباعها بعد إجراء التلقيح الاصطناعي.

النظام الغذائي الصباحي بعد التقليح الصناعي

يُنصح عادةً بعدم تخطي وجبة الإفطار، حتى لو لم تكوني حاملاً، لذا إذا كنتِ حاملًا، يجب أن تحرصي على عدم تخطي وجبة الإفطار وتناولي شيئًا صحيًا وصحيًا كجزء من نظامك الغذائي أثناء الحمل .

​وجبة خفيفة بعد وجبة الإفطار

بعد بضع ساعات من الإفطار ، تأتي وجبة منتصف الصباح الخفيفة، احتفظى بشيء خفيف جدًا في وجبة خفيفة في منتصف الصباح، لتناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح، يمكنك تناول عصير من التوت أو السبانخ أو اللفت أو المكسرات أو جنين القمح أو الزبادي أو الحليب قليل الدسم. لديهم العناصر الغذائية المطلوبة للمساعدة في نجاح التلقيح الاصطناعي.

الغداء

يجب أن يتكون غداؤك من الحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون، اصنعى سلطة من الخس ، اللفت ، أو السبانخ ، وبذور عباد الشمس، و يمكنك أيضًا تناول السمك قليل الزئبق أو الدجاج المشوي.

وجبة خفيفه بعد الغذاء

هذه المرة مثالية للاستمتاع بالفواكه اللذيذة، اختاري أيًا من الفواكه المفضلة لديك ورشيها بالشيا أو السمسم أو بذور عباد الشمس ، أو يمكنك أيضًا إضافة زيت الفول السوداني أو اللوز أو فول الصويا للحصول على دهون صحية مضافة لنظام غذائي صحي أثناء الحمل .

وجبة عشاء

تناول وجبة لذيذة على العشاء، يمكنك أن تبدأى عشاءك بالأرز البني أو أي حبة قمح كاملة من اختيارك، ويمكنك وضعها فوقها بالخضروات المشوية أو صلصة الطحينة والليمون أو أي صلصة صحية أخرى من اختيارك. تأكدى من عدم تناول وجبة دسمة، حافظى على عشائك الأخف وزنا بين جميع الوجبات.

قومى بمشي خفيف لمدة 15-20 دقيقة حتى يتم هضم الطعام بشكل صحيح.