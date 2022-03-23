شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استخدام خل التفاح لتبييض أسنانك.. اعرف مخاطره قبل فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خل التفاح هو خل مصنوع من عصير التفاح المخمر، يتم استخدامه أيضًا كعلاج منزلي تقليدي يوصف بأنه يحتوي على مجموعة واسعة من الآثار الصحية المفيدة، فقد أظهرت بعض الدراسات فوائده لمرضى السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم البعض خل التفاح لتبييض الأسنان في المنزل، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

هل يعمل خل التفاح على تبييض الأسنان؟

مثل أنواع الخل الأخرى، فإن خل التفاح شديد الحموضة، أحماض الأسيتيك الموجودة في الخل لها تأثير تبييض موثق جيدًا، يمكن أن تزيل العلاجات المنتظمة بشكل فعال بعض البقع وتغير اللون، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الخل له تأثير مضاد للميكروبات، فقد يساعد خل التفاح في القضاء على البكتيريا التي تتشكل على أسنانك، هذا يعني أنه قد يساعد في التخلص من البلاك والجير ، وهما سببان متكرران لتغير لون الأسنان.

المخاطر:

من المرجح أن يوصي أطباء الأسنان بعدم تبييض أسنانك باستخدام خل التفاح، على الرغم من أنه قد يساعد في تفتيح ابتسامتك ، إلى جانب الطرق الأخرى، إلا أن المخاطر قد تفوق الفوائد، يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لـ ACV إلى إتلاف مينا الأسنان ، والتأثير على شعور الحلق، وحتى التفاعل مع الأدوية التي تتناولها.

تآكل الأسنان:

المشكلة الأساسية في استخدام خل التفاح لتبييض الأسنان هو تأثيره على مينا الأسنان، مثل المشروبات الحمضية ، مثل الصودا أو القهوة ، يمكن أن يتسبب خل التفاح في إضعاف هذه الطبقة الخارجية وتآكلها، يمكن أن يؤدي تآكل الأسنان إلى مجموعة من مشاكل الأسنان ، بما في ذلك:

حساسية الأسنان تجاه الحرارة أو البرودة

تلون مصفر

تلف حشوات الأسنان

زيادة خطر حدوث تسوس الأسنان

فقدان الأسنان

حرق الحلق

مشكلة أخرى محتملة مع تناول الخل هي حرق الحلق، إذا كنت تأخذ الكثير أو لا تشعر بالأمان حيال ذلك، فإن المحتوى الحمضي المرتفع في خل التفاح يمكن أن يؤذي أنسجة المريء (داخل حلقك) ويسبب ضيقًا في المعدة ، يمكن أن يتسبب ذلك في الشعور بالغثيان والألم وعدم الراحة، وقد يتقيأ الدم.

كيفية استخدام خل التفاح بأمان

في حين أن المخاطر الإجمالية لـ ACV خفيفة ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يضر بصحة الأسنان والمريء عندما يكون شديد التركيز، يزداد خطر تآكل الأسنان وغيره من المشكلات بشكل كبير عند استخدام الحلول غير المخففة بانتظام.

إليك ما يمكنك فعله لتقليل مخاطر التلف:

التخفيف : اصنع محلولاً مخففاً من جزء واحد من خل التفاح إلى جزئين إلى ثلاثة أجزاء من الماء الدافئ. قد تضطر إلى ضبط المزيج لأن حموضة الأولى يمكن أن تتراوح بين 4٪ و 8٪. تأكد من أنك تعرف ما الذي تعمل به يضيف البعض صودا الخبز إلى المحلول.

المضمضة : بنفس الطريقة التي تستخدم بها غسول الفم ، تقوم بمضمضة المحلول في فمك لمدة 20 ثانية في كل مرة قبل أن تبصقه، يمكنك تكرار هذا عدة مرات.

التنظيف : بعد غرغرة خل التفاح ، تأكد من تنظيف أسنانك وشطف فمك بالماء، ينبغى ألا تلامس الأحماض الموجودة في المحلول أسنانك لفترة طويلة.