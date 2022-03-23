شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الغدد العرقية القيحي وتأثيره على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الغدد العرقية القيحي (HS) هو مرض يسبب كتلًا عميقة ومؤلمة تحت الجلد في الإبط أو الفخذ، كثير من الناس يخطئون في الكتل العميقة بسبب البثور المؤلمة أو كيسات حب الشباب، ويمكن أيضًا تشخيص التهاب الغدد العرقية المقيّح خطأ على أنه دمامل أو بصيلات شعر مصابة (التهاب الجريبات) أو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وحسب ما ذكره موقع "aad " فإنه نظرًا لأن التهاب الغدد العرقية المقيِّح غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين حالة أخرى، يمكن للناس أن تمضى سنوات دون الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، ويعيش بعض الأشخاص مع التهاب الغدد العرقية المقيِّح لمدة 12 عامًا أو أكثر قبل التشخيص.

بدون التشخيص الصحيح والعلاج الفردي ، يمكن أن يتفاقم التهاب الغدد العرقية المقيِّح، و يمكن أن يتحول ما يبدأ ككتلة عميقة أو اثنتين شبيهة بالبثور إلى عدة تكتلات، و بمرور الوقت، يمكن أن تنفتح هذه الكتل وتسرب سائلًا كريه الرائحة، و يمكن أن تستمر الكتل في العودة والتمزق والشفاء.

مع تقدم المرض ، يمكن أن يسبب أنفاقًا تحت الجلد وندبات دائمة و يمكن أن يكون الجلد المصاب بالتهاب الغدد العرقية المقيّح مؤلمًا جدًا لدرجة أن الأشخاص قد يواجهون صعوبة في الجلوس أو المشي عندما يتشكل التهاب الغدد العرقية المقيّح في منطقة الفخذ، إذا تطور التهاب الغدد العرقية المقيّح في الإبط ، فقد يتسبب في صعوبة الوصول إليه، و يمكن أن تحد الندوب بشكل دائم إلى أي مدى يمكنك التمدد أو الانحناء.

من خلال التشخيص الدقيق والعلاج المناسب لمرض التهاب الغدد العرقية المقيّح ، يمكنك منع التهاب الغدد العرقية المقيّح من التدهور وتخفيف الألم والتئام الجروح.