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شكرا لقرائتكم خبر عن إطفاء النور أثناء نومك يقيك من الإصابة بأمراض القلب والسكر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعتبر أمراض القلب والسكر من أكثر الأمراض التي يتم التحذير منها، والحث على ما يجنب الأشخاص الإصابة بها، حيث تلقى تفاعلا واسعا في عمليات البحث اليومية على محركات البحث.
دراسة حديثة أًجريت فى جامعة نورث وسترن فى الولايات المتحدة ، كشفت أن إطفاء الأنوار أثناء النوم يمكن أن يساعد فى تجنب خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.
وبحسب الدراسة، فإن التعرّض للأنوار لليلة واحدة كان كافيًا لاختبار آثارها الضارة على الإنسان.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى إبقاء الأنوار، مثل المسنين لعدم التعثر، يجب أن يستخدموا أنوارًا خافتة.
كما نوهت أن التعرض للإضاءة أثناء النوم يمكن أن يضعف مستوى الجلوكوز ونبضات القلب المنتظمة والأوعية الدموية فى الجسم.
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