شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم تعرف على الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سرطان القولون والمستقيم هو مرض يبدأ في الأمعاء الغليظة والجزء الأخير من الجهاز الهضمي، ويؤثر على الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، وبحسب موقع healthline ، فسرطان القولون والمستقيم هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ويعد شهر مارس هو شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، ولذا يقدم الخليج 365 للقراء أعراض هذا المرض التي لا يجب إغفالها أبدًا.





كيف يبدأ سرطان القولون والمستقيم؟ يوضح موقع مايو كلينيك أن سرطان القولون والمستقيم، على الرغم من أنه يصيب عادة كبار السن، ولكنه يمكن أن يحدث في أي عمر، ففي المراحل الأولية، يمكن أن يكون المرض عبارة عن كتلة صغيرة غير سرطانية من الخلايا تُعرف باسم الأورام الحميدة التي تتطور داخل الأمعاء الغليظة.

وبمرور الوقت، يمكن أن يتحول بعضها إلى سرطانات بسبب تغيرات الحمض النووي ويمكن أن تبدأ في التكاثر دون حسيب ولا رقيب وبالتالي تشكيل الورم.

فعلى الرغم من أن الزوائد اللحمية صغيرة، إلا أنها يمكن أن تظهر بعض الأعراض التي قد تكون إشاراتك الأولية لخطر الإصابة بالسرطان، و لهذا السبب يوصي الأطباء بإجراء فحوصات متكررة وفحوصات لسرطان القولون والمستقيم لتحديد الورم قبل أن يصبح خبيثًا أو سرطانيًا.





ما هي مراحل سرطان القولون والمستقيم؟مثل جميع أنواع السرطان الأخرى، يتطور هذا المرض أيضًا عبر مراحل مختلفة و يحدد مدى شدته ويساعد الأطباء في النهاية على اكتشاف طريقة علاج له من المرحلة 0 إلى المرحلة 4 ، إليك كيفية التقدم:

المرحلة 0 - الخلايا غير الطبيعية موجودة فقط في البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم

المرحلة 1 - تخترق الخلايا البطانة ولكنها لا تنتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى أو العقد الليمفاوية

المرحلة 2 - ينتشر السرطان إلى جدران القولون أو المستقيم ولكنه لا يصل إلى الغدد الليمفاوية

المرحلة 3 - يصل السرطان إلى الغدد الليمفاوية ولكنه لا يؤثر على الأعضاء الأخرى

المرحلة 4 - ينتشر السرطان إلى أعضاء بعيدة مثل الكبد والرئتين

المرحلة الرابعة من سرطان القولون والمستقيم هي المرحلة الأكثر تقدمًا من المرض.





ما هي أعراض سرطان القولون والمستقيم؟ تشير التقارير إلى أن بعض سرطانات القولون والمستقيم قد تتطور دون أي أعراض في المقام الأول ولذلك أوصوا بإجراء تنظير القولون كأفضل اختبار فحص للمرض ولا يحتاج المرء إلى الانتظار حتى يتقدم المرض إلى مرحلة أكثر خطورة حتى يتم تشخيصه.

إذا أظهر سرطان القولون والمستقيم أي أعراض عبر مراحله المختلفة ، فقد يكون:

-ألم في البطن أو انتفاخ

-استفراغ و غثيان

-فقدان الوزن غير المبرر

-آثار دم في البراز أسود أو أحمر غامق

-ضعف

-إعياء

في حين أن ما ورد أعلاه هو بعض أكثر أعراض المرض شيوعًا ، يمكن للمرضى أحيانًا الشكوى مما يلي:

-غازات مفرطة

-نزيف من المستقيم

-آلام الحوض

-فقر الدم غير المبرر الناتج عن نقص الحديد

يمكن أن تختلف أعراض سرطان القولون والمستقيم حسب حجم الورم وموقعه.





ما هي عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم؟يمكن أن يحدث سرطان القولون في أي عمر وقد يصيب أي شخص ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون ما يلي:

-تاريخ العائلة: تشير بعض الدراسات إلى أن وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان القولون يمكن أن يجعل الفرد مرتين أو ثلاث مرات أكثر عرضة للإصابة بالمرض

-العمر : الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45-50 سنة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

-تناول الكحول

-نظام غذائي منخفض الألياف وعالي الدهون

-أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون

-نمط حياة مستقر

-التدخين

-داء السكري.