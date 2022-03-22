شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، أنه حدث ارتفاع كبير فى الإصابات بفعل تأثير السلالة الثانية من المتحوّر أوميكرون " " BA.2 فى أوروبا، نتيجة أن عددًا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت "فجأة" تدابير مكافحة كورونا.

وأكدت المنظمة، أن مثل هذه الدول وجدت نفسها فجأة أمام ارتفاع واضح في عدد الإصابات، كما أكد هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا في مؤتمر صحفي عقده في مولدوفا، اليوم الثلاثاء، أنه "متيقظ" للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى "متفائلاً".

وقالت المنظمة، أتت هذه التطورات وسط تحذيرات من المنظمة حول خطورة الوضع، خصوصاً مع رصد سلالات فرعية جديدة من أوميكرون.

أكدت المنظمة، أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة، مشيرة إلى أنها تراقب السلالات BA.1 و BA.2 و BA.3 الواقعة تحت مظلة أوميكرون، بما في ذلك المتحور BA.2، الذي رصد في نحو 50 دولة في العالم.

نصف سكان القارة مهددون..

يذكر أن كلوج كان أعلن بداية العام الجاري، أن أكثر من نصف سكان القارة الأوروبية مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، كما حذّر خبراء المنظمة من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وأشار كلوج، إلى أن أوميكرون أثبت أنه أكثر قابلية للانتقال، وقد مكنته الطفرات من الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، كما يمكن أن يصيب حتى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالعدوى أو تلقوا اللقاح، وقد أعلنت دول كبيرة في أوروبا رفع الإجراءات الاحترازية التي كانت أقيمت بسبب الوباء، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، حيث إن الجائحة لم تنتهِ بعد.