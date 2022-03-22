شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الماء مرة واحدة على الإفطار في رمضان يؤدي إلى تليف الكبد؟.. «النمر» يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - واصل- فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في شكل نصائح تحذر من شرب الماء مرة واحدة على الإفطار في شهر رمضان.

وحسب المنشور المتداول، فإن شرب الماء مرة واحدة على الإفطار يسبب تليف الكبد.

من جانبه أعاد المنشور ونفى المعلومة التي وردت فيه، حيث كتب :” شرب الماء على الإفطار مرة واحدة لا يسبب تليف الكبد”.

وعلى جانب آخر قال استشاري أمراض القلب، إن متابعة نبض القلب بالساعة الذكية بصورة مستمرة يزيد مستوى القلق في بعض الأشخاص، خاصةً أن أغلب أعراض القلق تدور حول القلب.

وأضاف:” بالتالي قد تزيد القلق سوءاً بمتابعة نبضات القلب”، موضحًا :” وقد رأيتُ حديثاً عدة حالات لأشخاص من هؤلاء وطلبت منهم تغييرها إلى ساعة عادية”.